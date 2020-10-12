Два игрока сборной Испании не сыграют с Украиной

Накануне поединка четвертого тура Лиги Наций между сборной Украины и сборной Испании, который состоится 13 октября в Киеве (21:45) стало известно, что наш соперник понес две потери.

Нападающий "Вильярреала" Жерар Морено и защитник "Лидса" Диего Льоренте покинули расположение сборной из-за повреждений и не полетят в Киев, - сообщает официальный Твиттер сборной Испании.

Оба футболиста травмировались в воскресенье после победы над Швейцарией (1:0), во время которой оба получили мышечные травмы.

Всего в столицу Украины прибудет 22 футболиста, - сообщает официальный сайт УАФ.

Вратари: Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Англия), Кэпа Аррисабалага ("Челси", Англия), Унаи Симон ("Атлетик").

Защитники: Хесус Навас ("Севилья"), Серхио Рамос ("Реал"), Пау Торрес ("Вильярреал"), Эрик Гарсия ("Манчестер Сити", Англия), Хосе Луис Гайя ("Валенсия"), Серхио Регилон ("Тоттенхэм", Англия), Серхи Роберто ("Барселона").

Полузащитники: Серхио Бускетс ("Барселона"), Родри ("Манчестер Сити", Англия), Микель Мерино ("Реал Сосьедад"), Дани Себальос ("Арсенал", Англия), Серхио Каналес ("Бетис"), Хосе Кампанья ("Леванте").

Нападающие: Родриго Морено ("Лидс Юнайтед", Англия), Ансуи Фати ("Барселона"), Ферран Торрес ("Манчестер Сити", Англия), Дани Ольмо ("РБ Лейпциг", Германия), Адама Траоре ("Вулверхэмптон", Англия), Микель Оярсабаль ("Реал Сосьедад").



