УЕФА разрешила болельщикам вернуться на стадионы

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА, информирует Цензор.НЕТ.

Зрители со следующей недели смогут вернуться на стадионы там, где это позволяют местные законы. Такое решение Исполнительный комитет УЕФА принял после успешного пробного матча, который состоялся в Будапеште 24 сентября.

При этом стадионы могут быть заполнены не более чем на 30%.

Болельщиков выездной команды пока не допустят к посещению игр.

Для зрителей будут обязательными социальная дистанция и маски.

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