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Футбол
1 октября 20, 20:04
Жеребьевка ЛЧ: Стали известны соперники "Динамо" и "Шахтера"
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В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020-2021.

Стали известны соперники донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Шахтер" будет играть в группе B с испанским "Реалом", итальянским "Интером" и немецкой "Боруссией" из Менхенгладбаха.

"Динамо" в группе G встретится с итальянским "Ювентусом", испанской "Барселоной" и венгерским "Ференцварошем".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Динамо" разгромило в Киеве бельгийский "Гент" и впервые за 4 года вышло в групповой этап Лиги Чемпионов

Групповой этап ЛЧ 2020-2021 стартует 20 октября. Продлится эта стадия в традиционном формате (игры дома и на выезде) до 8 декабря.
censor.net.ua
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