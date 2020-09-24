Как украинцы "Гента" помогли "Динамо" одержать победу

В среду, 23 сентября, в Бельгии состоялся первый матч плей-офф Лиги чемпионов между Гентом и Динамо. Гости одержали важную победу на выезде, обыграв бельгийцев со счетом 1:2.

За Гент выступают украинцы: форвард Роман Яремчук, полузащитник Роман Безус и защитник Игорь Пластун. В стартовом составе Гента вышли Яремчук и Безус.

В начале матча Роман Яремчук, который еще не полностью восстановился после травмы, почувствовал, что не может дальше продолжать игру. На 25-й минуте его заменил Кляйндинст.

Роман Безус на 53-й минуте совершил острый подкат, сбив Буяльского, и получил вторую желтую карточку. До конца матча Гент играл в меньшинстве.

Обзор матча



