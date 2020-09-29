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Спорт
Футбол
29 сентября 20, 13:25
"Манчестер Сити" покупает защитника за 68 млн евро
Рубен Диаш
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Клуб Александра Зинченко согласовал с "Бенфикой" трансфер Рубена Диаша

Шестикратный чемпион Англии "Манчестер Сити" договорился с лиссабонской "Бенфикой" о переходе защитника Рубена Диаша за 68 миллионов евро, плюс в качестве бонусов могут быть выплачены еще 3,6 миллиона.

С ведущим защитником сборной Португалии "Манчестер Сити" подпишет контракт до 2025 года. Чтобы покрыть часть стоимости баснословного трансфера в "Бенфику" перейдет аргентинский защитник "горожан" Николас Отаменди. "Бенфика" согласовала с аргентинцем трехлетний контракт и заплатит за него 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне 23-летний Рубен Диаш наиграл во всех турнирах 49 матчей за "Бенфику", забил 3 мяча и отдав 3 результативные передачи. Отаменди в прошлом сезоне провел 35 матчей, и отметился 3 голами.

Это не первая громкая покупка "Манчестер Сити" в это трансферное межсезонье. Месяц назад "горожане" подписали другого центрального защитника, Натана Аке из Борнмута. Переход голландца обошелся англичанам в 41 миллион фунтов.

На уик-энд команда Хосепа Гвардиолы на своем поле разгромно уступила Лестеру (2:5) в третьем туре чемпионата Англии. В следующем туре "Манчестер Сити" встретится с "Лидсом".

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