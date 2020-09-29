"Гент" сыграет против "Динамо" без двух Романов

29 сентября, в день рождение Андрея Шевченко и Евгения Коноплянки, наступает час икс для Мирчи Луческу в киевском "Динамо". В 22:00 вице-чемпион Украины начнет ответный матч против бельгийского "Гента" на НСК "Олимпийском".

Первая игра в Генте завершилась победой украинской команды 2:1. Киевлянам "помогли" два украинских легионера бельгийского клуба - Роман Яремчук и Роман Безус. Нападающий сборной Украины получил травму в середине первого тайма, а Безус заработал удаление. Оба футболисты пропустят матч в Киеве и даже не прилетели в столицу Украины. Зато в составе делегации есть еще один украинец - Игорь Пластун.

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Главный тренер бельгийского "Гента" Вим Де Декер взял с собой на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с киевским "Динамо" 20 игроков.

Вратари: Руф, Коосеманс.

Защитники: Нгадеу, Кастро-Монтес, Мохаммади, Ботака, Фортуна, Годо, Пластун, Арсланаджич.

Полузащитники: Овусу, Чакветадзе, Самуаз, Марре, Кумс, Дорш.

Нападающие: Ньянгбо, Букари, Депуатр, Кляйндинст.

29 сентября также пройдут еще два матча квалификации Лиги чемпионов. "Ференцварош" Сергея Реброва примет норвежский "Мольде" (первый матч завершился 3:3), а греческий "Олимпиакос" встретится с кипрской "Омонией".

Как украинцы "Гента" помогли "Динамо" одержать победу

