Тренер Гента объяснил отсутствие Яремчука в игре с "Динамо"

Во вторник, 29 сентября, киевское Динамо сыграет ответный матч плей-офф Лиги чемпионов против бельгийского Гента (первый матч закончился 2:1 в пользу киевлян).

Наставник бельгийского Гента Вим Де Декер поделился настроем взять реванш и рассказал о роли украинцев в его команде.

Главный тренер отметил, что моральное состояние у команды отличное и теперь он знает, как играть против Динамо. Игра в Киеве будет совсем другой.

Он отметил вклад всех троих украинцев в составе Гента (Безус, Яремчук, Пластун) - все они играли в Бельгии против Динамо.

"На данный момент травмирован Яремчук, у него проблемы со спиной — это одна из причин, почему он не прилетел. В футболе все может случиться, никогда не знаешь, что будет завтра. Он является частью Гента. И отношения между ним и клубом достаточно нормальные", - подытожил Вим Де Декер.

Напомним, Безус пропустит игру из-за красной карточки. А Яремчук не прилетел на матч вообще. Ранее в СМИ сообщалось, что Яремчук хотел поберечь себя после травмы, чтобы перейти в другой клуб.

Матч Динамо - Гент начнется в 22:00, трансляция на канале Футбол 1.