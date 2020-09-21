Луческу прокомментировал непростую победу Динамо

Главный тренер Динамо Мирча Луческу дал свой комментарий после поединка УПЛ, в котором его команда обыграла Львов (3:1).

Об этом сообщает официальный сайт ФК Динамо Киев.

- Мы сами усложнили себе игру. Усложнили тем, что вышли на поле с уверенностью в победе в сегодняшнем матче. И допускали детские ошибки. Мы не играли так, как готовились к этому матчу, а больше занимались импровизацией на поле. Соперник был очень мотивирован после проигрыша в первом туре. Нам не удавалось выходить из-под прессинга. Мы пытались делать это при помощи коротких передач, но это было неправильно.

Во втором тайме мы заиграли совсем по-другому. Те футболисты, которые вышли на замену, выполняли на поле то, что должны были делать, то, о чем мы им говорили. Как результат, мы сразу создали четыре или пять хороших моментов у ворот соперников.

- Насколько вы довольны игрой молодых футболистов, в частности Сироты и Забарного?

- Не только они являются молодыми футболистами. Сегодня в стартовом составе вышло много молодых ребят – Цитаишвили, Леднев, Шепелев, Супряга и другие. Они талантливы, но без двух-трех опытных игроков им сложно играть. Мы строим команду, я доверяю молодым игрокам, и всё зависит от них. На тренировках они очень хорошо работают. Осталось воплощать это все в играх.

Через несколько дней нам предстоит сыграть в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Наверное, это также отразилось сегодня на наших игроках, все думали уже об этом матче.

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