Динамо в нервном матче переиграло Львов. Видео

Встреча, проходившая на НСК Олимпийский, завершилась со счетом 3:1 в пользу киевского клуба.





В первом тайме Львов сумел не просто выстоять, а и навязать Динамо свою игру, практически не давая шансов более техническим игрокам вице-чемпионов Украины.





Во втором тайме Луческу начал сразу же с 4-х замен, которые полностью изменили характер игры. В итоге на старте второй 45-минутки Супряга заработал 11-метровый удар, который затем реализовал Виктор Цыганков на 48-й минуте.





Через 14 минут Львов сумел отыграться: Челич фактически затолкал мяч в ворота после не лучшего сейва Бущана.





Львов терпел, порой играя весьма грубо. За семь минут до конца основного времени поле досрочно покинул Михоуби, который получил вторую желтую карточку за отмашку на Цыганкове. Тут же давление киевлян вылилось в перспективный штрафной. Пробивать вызвался Шапаренко и Николай не подвел, шикарно исполнив стандарт - вратарь гостей Литовченко коснулся мяча ладонью, но вытащить идеальный выстрел динамовца не сумел. В дополнительное время Супряга после блестящей разрезной передачи все того же Шапаренко установил окончательный счет в игре.





Таким образом, Динамо, набрав 7 очков, поднялось на второе место в турнирной таблице УПЛ. Львов, который пропускал первый тур, пока очков не набирал и занимает последнее место.





Видеообзор матча Динамо - Львов 3:1



