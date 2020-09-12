Динамо не сумело переиграть Десну в Киеве

Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась со счетом 0:0.

В 1-м тайме первым номером за исключением нескольких минут весьма неожиданно действовали футболисты гостей. В середине тайма Филипп Будковский имел две потрясающие возможности открыть счет. Сначала форвард ударом в касание с метров семи попал в штангу, а затем умудрился не попасть по мячу с линии вратарской после прострела слева. Динамо ответило опасными выпадами в концовке первой 45-минутки. На 41-й минуте мяч после удара Томаша Кендзеры головой угодил в штангу, а еще через несколько минут Карлос Де Пена издали попал в перекладину.

Во втором тайме Динамо взвинтило темп и засыпало ворота Десны градом атак. В одной из них отличиться могли Виктор Цыганков и Виталий Буяльский, но в воротах черниговцев уверенно действовал Евгений Паст. На 73-й минуте Буяльский был близок к взятию ворот, но мяч после его удара головой полетел мимо ворот. На 80-й минуте Беньямин Вербич опасно пробивал с лету - мяч после его удара полетел рядом со штангой. Еще через минуту Буяльский вновь пробивал головой и вновь в рамке уверенно играл Паст. За пять минут до конца основного времени все тот же Буяльский из пределов вратарской не сумел толком пробить по мячу. В компенсированное время Паст ценой повреждения отбил удар Вербича в упор. В итоге штурм вице-чемпионов Украины не увенчался успехом и команды разошлись сегодня миром

Комментарии футболистов и тренеров после игры:



