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Спорт
Футбол
11 сентября 20, 08:43
Киевское "Динамо" продает игрока в "Арсенал"
Мохаммед Кадири
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Только не в лондонский, а всего лишь в тульский

Ганский полузащитник вице-чемпионов Украины Мохаммед Кадири  продолжит карьеру в тульском "Арсенале".

Телеграм-канал "Шах и Шах" информирует, футболист смог получить разрешение на работу в России и уже отправился в Москву на медосмотр. Подписание контракта состоится сегодня-завтра. Ожидается, что тульский клуб заплатит за футболиста 2 млн евро.

Кадири пришел в "Динамо" летом 2019 года именно из тульского коллектива (однако контракт футболиста принадлежал венской "Аустрии"). В составе российского клуба Мохаммед провел 27 матчей в период с 2018 по 2019 годы.

В прошлом сезоне Кадири провел в составе "Динамо" 16 матчей во всех турнирах, но результативными действиями не отличался.. Контракт 24-летнего ганского игрока с киевлянами действует до лета 2023 года.

Кадири является воспитанником ганской академии "Барселоны". Начинал карьеру во взрослом футболе на родине, выступая за клуб "Ашанти Голд". А августе 2016 года перешёл в состав одного из лидеров австрийской бундеслиги - венскую "Аустрию". А уже оттуда его арендовал тульский "Арсенал", после чего футболист оказался в "Динамо".
kp.ua
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