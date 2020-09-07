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Спорт
Футбол
7 сентября 20, 10:33
Защитник "Динамо" получил очередную серьезную травму
Никита Бурда
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Никита Бурда не успел оправиться от тяжелой травмы колена, как порвал ахиллово сухожилие

Во время паузы на международные матчи национальных сборных, киевское "Динамо" провело контрольный матч с "Колосом" из Ковалевки, который впервые в истории пробился в еврокубки.

На 35-й минуте поединка, который состоялся на новом стадионе в Ковалевке (1:0), тяжелую травму получил центральный защитник киевлян Никита Бурда.

Никита не смог встать на ноги, покинуть поле ему помогли партнеры по команде. После возвращения в Киев и оперативного обследования повреждения главный врач первой команды Андрей Шморгун сообщил неутешительный диагноз: разрыв ахиллова сухожилия.

25-летнему защитнику потребуется оперативное вмешательство. Предварительный срок восстановления после такой травмы составляет 6 месяцев. Футбольный клуб "Динамо" пожелал Никите здоровья и скорейшего возвращения на поле.

Бурду прям преследует какое-то проклятье с травмами. В сентябре прошлого года Бурда травмировал колено (разрыв крестообразных связок) в матче против "Ворсклы". Всего в минувшем сезоне Никита провел девять матчей за киевлян, забив один гол.

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Никита Бурда - центральный защитник киевского "Динамо" и сборной Украины. Родился 24 марта 1995 года в Енакиево (Донецкая область). За сборную Украины провел 8 матчей. В возрасте шести лет с семьей переехал в Яготин. В первой команде "Динамо" - с 2014 года. В основе стал играть при Сергее Реброве. Не женат.
kp.ua
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