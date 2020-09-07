Сборная Украины проиграла Испании в Лиге наций – видео

Сборная Украины по футболу со счетом 4:0 проиграла Испании во втором туре группы 4 элитного дивизона А Лиги наций УЕФА.





Первый гол испанцы забили уже на 3-й минуте. Сергей Кривцов сбил Ансу Фати в штрафной площадке. Серхио Рамос реализовал пенальти, хотя Андрей Пятов и задел мяч кончиками пальцев.





На 29-й все тот же Рамос перепрыгнул Кривцова при подаче в штрафную и перекинул мяч через украинского голкипера.





На 32-й 17-летний Ансу Фати сместился с левого фланга и прицельно пробил в дальний от Пятова угол из-за штрафной. Мяч от штанги залетел в ворота. Без шансов для вратаря.





Финальную точку в матче поставил Ферран Торрес. Кривцов неудачно вынес верховой мяч после подачи – и вингер сборной Испании с близкого расстояние оставил не у дел Пятова.





4:0. Сборная Украины терпит крупнейшее поражение под руководством Андрея Шевченко и в своей истории. Ранее сине-желтые со счетом 4:0 уступали той же Испании (на чемпионате мира 2006-го), Чехии (товарищеский матч, 2011 год) и Хорватии (отбор на Чемпионат Европы, 1995 год).







