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Спорт
Футбол
7 сентября 20, 09:56
Сборная Украины проиграла Испании в Лиге наций – видео
Сборная Украины, Испания
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В матче против Испании сборная Украины потерпела крупнейшее поражение под руководством Шевченко и повторила собственный антирекорд
Сборная Украины по футболу со счетом 4:0 проиграла Испании во втором туре группы 4 элитного дивизона А Лиги наций УЕФА.

Первый гол испанцы забили уже на 3-й минуте. Сергей Кривцов сбил Ансу Фати в штрафной площадке. Серхио Рамос реализовал пенальти, хотя Андрей Пятов и задел мяч кончиками пальцев.

На 29-й все тот же Рамос перепрыгнул Кривцова при подаче в штрафную и перекинул мяч через украинского голкипера.

На 32-й 17-летний Ансу Фати сместился с левого фланга и прицельно пробил в дальний от Пятова угол из-за штрафной. Мяч от штанги залетел в ворота. Без шансов для вратаря.

Финальную точку в матче поставил Ферран Торрес. Кривцов неудачно вынес верховой мяч после подачи – и вингер сборной Испании с близкого расстояние оставил не у дел Пятова.  

4:0. Сборная Украины терпит крупнейшее поражение под руководством Андрея Шевченко и в своей истории. Ранее сине-желтые со счетом 4:0 уступали той же Испании (на чемпионате мира 2006-го), Чехии (товарищеский матч, 2011 год) и Хорватии (отбор на Чемпионат Европы, 1995 год).



После сегодняшнего матча Украина опустилась на второе место в группе и имеет в активе 3 очка, в параллельном матче Германия (2 очка) расписала ничью 1:1 со Швейцарией (1 очко). Свой следующий поединок в Лиге наций украинцы проведут против немцев 10 октября в Киеве.


Видео -  Канали Футбол 1,2,3
liga.net
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