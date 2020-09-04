Лига наций: Украина начала с победы над Швейцарией. Видео

"Арена Львов" подтвердила статус фартового стадиона для сборной Украины. Дебютный матч команды Шевченко в элитном дивизионе Лиги наций получился результативным.
Гости из Швейцарии агрессивно стартовали, но получили гол в свои ворота на 14-й минуте. Чуть ранее Малиновский попал в правую штангу, а затем, пару минут спустя, Малиновский набросил Тымчику в прорыв по правому флангу. Тот угодил мячом в голкипера, но вовремя подоспевший Ярмоленко пяткой отправил круглого в ворота – 1:0!
Подопечные Владимира Петковича не сразу вернулись в игру после такого начала, но когда "разогрелись" под конец тайма, инициативу уже почти не отпускали, еще до перерыва сравняв счет. Защита упустила Сеферовича, который обыграл Зинченко и издали закатил мяч в правый угол. Пятов не смог выручить, просто не дотянулся, – 1:1.
В начале второго тайма гости едва не вырвались вперед: украинскую сборную уберегла от счета 1:2 правая штанга, хотя Варгас пробил головой очень опасно.
В итоге, после отката Михайличенко с левого фланга под удар Зинченко тот, не обрабатывая пас, сходу же добавил импульс мячу и внес его в правый угол: 2:1! Швейцарцы до финального свистка устроили штурм, но тщетно.
Уже в это воскресенье, 6 сентября, сборная Украины сыграет второй матч Лиги наций против сборной Испании. Начало матча в 21:45. В параллельном матче Швейцария сыграет против Германии.
Обзор матча:
Украина — Швейцария 2:1
Голы: Ярмоленко, 14, Зинченко, 68 — Сеферович, 41
Украина: Пятов — Тымчик, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко — Малиновский, Степаненко, Зинченко — Ярмоленко, Мораес, Коноплянка (Яремчук, 54).
Швейцария: Зоммер — Мбабу, Эльведи, Аканжи, Родригес, Цубер (Штеффен, 46) — Эмболо, Соу (Эбишер, 82), Джака, Варгас (Айети, 73) — Сеферович.
Предупреждения: Тымчик — Штеффен, Элведи