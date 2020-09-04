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Спорт
Футбол
4 сентября 20, 08:37
Шевченко о победе над Швейцарией: Это был замечательный тест
Шевченко
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Главный тренер сборной Андрей Шевченко доволен: говорит, игра получилась "очень чистой, было много физического контакта, но игроки уважали друг друга"

Дебютанты поработали на поле очень уверенно, полностью выполнив поставленные задачи, и команда использовала созданные моменты. Так объяснил на пресс-конференции успех национальной сборной Украины по футболу в дебютном матче Лиги наций ее главный тренер Андрей Шевченко.

Вчера вечером Украина со счетом 2:1 обыграла Швейцарию и возглавила группу А4. Матч проводился на львовском стадионе при почти пустых из-за коронавирусных ограничений трибунах.

"Швейцария - очень сбалансированный коллектив, сегодня был замечательный тест для нас. Соперник активно прессинговал. Это очень сильная команда, швейцарцы действовали смело и широко располагались. Но во втором тайме мы играли уже лучше, была открытая игра, где обе команды играли и позволяли играть сопернику", – сказал коуч.

По его словам, в такой игре, "если создаешь моменты, должен забивать".

"Мы создали свои моменты и использовали их... Дебютанты действовали очень уверенно, они полностью выполнили задачи, которые мы ставили. После хорошего подключения Тимчика мы забили первый мяч", – отметил Шевченко.


Главный тренер швейцарцев Владимир Петкович поздравил соперника с успехом, но и высказал удовлетворение тем, как играли его футболисты.

"Особенно в первом тайме. Мы хорошо отреагировали на пропущенный мяч и сумели отыграться еще до перерыва. Но какая-то поспешность у ворот соперника помешала развить успех. Сборная Украины наглядно продемонстрировала, почему у нее в последнее время такие блестящие результаты", – подчеркнул он.

Видео: Dynamo.kiev.ua 
liga.net
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