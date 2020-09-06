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Спорт
Футбол
6 сентября 20, 09:04
Украина – Испания: где и когда смотреть матч Лиги Наций
сборная Украины
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Ранее Украина уже обыграла Швейцарию в элитном дивизионе Лиги наций

Ранее Украина уже обыграла Швейцарию в элитном дивизионе Лиги наций

Сегодня сборная Украины по футболу сыграет против сборной Испании во втором туре Лиги наций дивизиона А.

Матч пройдет без зрителей из-за эпидемии коронавируса. Он состоится в Мадриде на стадионе Альфредо ди Стефано.

Украина занимает первое место в группе с тремя баллами после победы 2:1 над сборной Швейцарии. Испания же идет на втором месте - с Германией они сыграли ничью 1:1. 

В прямом эфире игру покажут телеканалы Украина и Футбол 1. Трансляция начнется в 21:35.


3 сентября во Львове национальная сборная Украины по футболу открыла Лигу наций с победы над Швейцарией.
liga.net
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