Украина – Испания: где и когда смотреть матч Лиги Наций

Ранее Украина уже обыграла Швейцарию в элитном дивизионе Лиги наций

Сегодня сборная Украины по футболу сыграет против сборной Испании во втором туре Лиги наций дивизиона А.

Матч пройдет без зрителей из-за эпидемии коронавируса. Он состоится в Мадриде на стадионе Альфредо ди Стефано.

Украина занимает первое место в группе с тремя баллами после победы 2:1 над сборной Швейцарии. Испания же идет на втором месте - с Германией они сыграли ничью 1:1.

В прямом эфире игру покажут телеканалы Украина и Футбол 1. Трансляция начнется в 21:35.



