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Спорт
Футбол
4 сентября 20, 16:40
Список самых результативных игроков сборной Украины
Андрей Ярмоленко
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Правый вингер Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко опередил Андрея Шевченко в списке самых результативных игроков сборной Украины по системе "гол+пас".

Во вчерашней игре Лиги наций УЕФА против Швейцарии Андрей ударом пяткой мастерски открыл счет в матче. В итоге сборная Украины одолела соперника и после ничьей Германии и Испании возглавила 4-ю группу Лиги А.

Этот гол стал для хавбека 38-м за национальную команду. По этому показателю Ярмоленко пока отстает от главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко на 10 мячей. Однако по системе "гол+пас" полузащитник Вест Хэма опередил легенду сборной Украины: 58 результативных действий против 57. Во время своих выступлений за Желто-синих Ярмоленко отдал 20 голевых передач, а Шевченко - всего 9.

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telegraf.com.ua
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