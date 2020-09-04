Список самых результативных игроков сборной Украины

Во вчерашней игре Лиги наций УЕФА против Швейцарии Андрей ударом пяткой мастерски открыл счет в матче. В итоге сборная Украины одолела соперника и после ничьей Германии и Испании возглавила 4-ю группу Лиги А.

Этот гол стал для хавбека 38-м за национальную команду. По этому показателю Ярмоленко пока отстает от главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко на 10 мячей. Однако по системе "гол+пас" полузащитник Вест Хэма опередил легенду сборной Украины: 58 результативных действий против 57. Во время своих выступлений за Желто-синих Ярмоленко отдал 20 голевых передач, а Шевченко - всего 9.

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