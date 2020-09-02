Динамо и Колос узнали соперников в еврокубках

Вслед за киевским "Динамо" 1 сентября своих соперников в еврокубках узнали "Колос" и "Десна", представляющие Украину в Лиге Европы.

"Колосу" для попадания в 3-й раунд квалификации нужно пройти "Арис" 17 сентября. На этой стадии украинский сельский клуб оказался среди несеяных в 3-й группе Основного пути, и будет играть в гостях. Это неудивительно: "Колос" - дебютант евротурниров, и никакого клубного рейтинга на данный момент не имеет.

Потенциальные соперники команды из Коваливки в случае победы - победитель пары "Теута" (Албания)/"Гранада" (Испания), "Риека" (Хорватия) или победитель пары "Серветт" (Швейцария)/"Реймс" (Франция).

"Десна" стартует в турнире с третьего раунда, попала во 2-ю группу в качестве несеянной команды по Основному пути. Здесь пока нет конкретного соперника, так как еще не состоялся второй квалифай-раунд. Потенциальные соперники – победители пар "Вентспилс" (Латвия)/"Русенборг" (Норвегия), "Кукеси" (Албания)/"Вольфсбург" (Германия), "Сфынтул Георге" (Молдова)/"Партизан" (Сербия).

На этой стадии победитель определяется в одном матче. Хозяин поле определится при жеребьевке. Встречи пройдут без зрителей 24 сентября. В случае необходимости предусмотрено дополнительное время и серия пенальти. Победители выходят в раунд плей-офф квалификации ЛЕ.

Что касается "Динамо", то, к счастью, слухи о том, что матч будет перенесен из Украины в другую страну из-за нашей ситуации с коронавирусом, сегодня развеялись. Вице-чемпионы Украины сыграют в 3-м раунде квалификации ЛЧ с АЗ 15 сентября на "Олимпийском" (по-прежнему без зрителей), начало – в 20.00.

В случае выхода в плей-офф квалификации ЛЧ "Динамо" сыграет с победителем пары "Гент"- "Рапид" Вена.

Напомним, что чемпион УПЛ "Шахтер" стартует сразу в групповом раунде Лиги чемпионов. Жеребьевка - 1 октября, первый тур - 20/21 октября. Бронзовый призер УПЛ "Заря" также обеспечила участие в групповом раунде. Жеребьевка - 2 октября, первый тур - 22 октября.