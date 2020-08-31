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Спорт
Футбол
31 августа 20, 13:20
В аутсайдеры Лиги чемпионов уже записали «Шахтер»
Шахтер
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Названы фавориты Лиги чемпионов. Донецкий «Шахтер» отнесли к аутсайдерам турнира.

Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill назвали фаворитов грядущей Лиги чемпионов 20202021 годов. Появились котировки.

Главный фаворит турнира – действующий победитель мюнхенская «Бавария», на которую ставят 5 к 1.

Чуть хуже оценивают шансы английского «Манчестер Сити», цвета которого защищает украинец Александр Зинченко, – 6 к 1.

Среди других возможных победителей турнира букмекеры видят также «Ливерпуль» (8 к 1), ПСЖ (10 к 1), «Реал» (11 к 1) и «Ювентус» (13 к 1).

Отметим, что шансы чемпиона Украины донецкого «Шахтера», который стартует с группового раунда, оценивают очень низко – 201 к 1.
Fraza.ua
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