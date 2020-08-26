Что сказал Луческу после победы Динамо над Шахтером

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал победу в Суперкубке Украины над «Шахтером» (3:1), сообщает официальный сайт клуба.

- Какие впечатления от матча и завоевания первого трофея с «Динамо», а также от победы над вашей бывшей командой – «Шахтером»?

- Я очень рад, что мы выиграли Суперкбок, это нормально, ведь каждый профессиональный футболист и тренер мечтает об этом. Также рад, что ребята выложились и выиграли этот поединок несмотря на то, что у нас много травмированных футболистов. Естественно, это не может не нравиться.

- Начинается пауза, связанная с матчами сборных, какие ваши планы? Будут ли у «Динамо» товарищеские матчи?

- У нас было много интенсивных тренировок, и та группа футболистов, которая работала все это время, получит четыре выходных. Те ребята, которые тренировались меньше или восстанавливаются после травм и только начинают присоединяться к полноценным тренировкам, будут отдыхать два дня. Мы собираемся на базе 30-го августа вечером и тренируемся. Обязательно проведем контрольный матч - против «Колоса» 5 или 6 сентября. Времени на подготовку не так много, поскольку предстоит тур чемпионата, а затем сразу квалификационные матчи Лиги чемпионов. Наша задача подготовиться к ним как можно лучше.

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- Команда уже полностью поняла и прониклась вашими идеями? В чем секрет высокой реализации моментов, три удара – три гола?

- Поскольку мы выиграли 3:1, значит выполнили задачу на игру на все 100%. А о том, как ребята понимают мои идеи, спросите лучше у них самих. Мы тщательно анализировали три матча «Шахтера» в Лиге Европы против «Вольфсбурга», «Базеля» и «Интера», так что знали их сильные стороны. Естественно, у команды, которая атакует семью футболистами, есть и слабые места, которые мы использовали. В целом, мы подготовились очень хорошо, и это было видно на поле.