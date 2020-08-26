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25 августа 20, 23:05
"Динамо" победил "Шахтер" в матче Суперкубка Украины. ВИДЕО
Динамо
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25 августа в Киеве на НСК "Олимпийский" прошел матч за Суперкубок Украины, в котором сыграли "Шахтер" и "Динамо".
25 августа в Киеве на НСК "Олимпийский" прошел матч за Суперкубок Украины, в котором сыграли "Шахтер" и "Динамо".

Матч завершился победой киевского "Динамо" со счетом 3:1

Голы: Мораес,37 - де Пена,20, Родригес,31, Соль,83

Шахтер: Пятов, Додо, Кривцов (Фернандо), Бондарь (Коноплянка, 70), Матвиенко, Степаненко, Маркос Антонио (Марлос, 46), Алан Патрик, Тайсон, Мораес, Тете (Соломон, 61)

Динамо: Бущан, Тымчик, Кендзера, Сирота, Караваев, Сидорчук, Буяльский (Леднев) , Шапаренко, де Пена (Андриевский, 74), Родригес, Супряга (Соль, 61)

Предупреждения: Шапаренко, 49, Караваев, 59

Горняки традиционно для матчей на внутренней арене захватили инициативу и создали несколько полумоментов. На 19-й минуте Додо ударом из-за пределов штрафной проверил бдительность кипера Динамо Георгия Бущана - вратарь отбил перед собой, но устранил угрозу. А уже последующая атака киевлян завершилась взятием ворот: на 20-й минуте головой отличился Карлос Де Пена. Жерсон Родригес разогнал атаку динамовцев на правом фланге, затем вингер проникающей передачей нашел капитана Сергея Сидорчука, который и исполнил результативный навес. На 31-й минуте форвард сборной Люксембурга Родригес подхватил мяч в центре поля и побежал в направлении чужих ворот, заметив, что Пятов далеко вышел из ворот, Жерсон элегантно перекинул вратаря и удвоил преимущество Динамо. Шахтер усилил давление, которое вылилось в забитый мяч в исполнении экс-форварда Динамо Жуниора Мораеса. Украинский бразилец на 37-й минуте головой замкнул навес Тете с правого фланга. Чуть позже Тете проверил на прочность каркас ворот, пробив с линии штрафной точнехонько в перекладину.

Лучшие моменты первого тайма:


Второй тайм начался с давления Шахтера. Тете вновь напомнил о себе ударом с угла штрафной - мяч пролетел в считанных сантиметрах от перекладины. Затем Марлос с острого угла уже видел перед собой пустые ворота, но почему-то решил исполнить прострел, а не удар. В середине второго тайма Николай Матвиенко пробивал головой после навеса вышедшего на замену Манора Соломона. Горняки давили, давили, но забили киевляне. На 83-й минуте вышедшие на замену Андриевский и Соль соорудили гол. Первый навесил с левого фланга, а второй головой без проблем пробил по пустым воротам. За минуту до конца основного времени бразилец Шахтера Фернандо промахнулся по пустым воротам после прострела Соломона. Ну и как без скандала. В дополнительное время мяч угодил в руку Сидорчуку после удара Соломона - арбитр не стал смотреть VAR на предмет возможного пенальти. В итоге штурм дончан так и не увенчался взятием ворот и Динамо берет первый трофей под руководством Мирчи Луческу.

Таким образом, Динамо вышло вперед по количеству выигранных Суперкубков: девять против восьми у дончан. 

Суперкубок Украины: Шахтер - Динамо. Обзор матча.



Матчи за суперкубок проводятся с 2004 года. Восемь раз его обладателем был Шахтер, а с учетом сегодняшнего матча "Динамо" завоевало трофей 9 раз.
censor.net.ua
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