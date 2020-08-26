Суперкубок Украины: Динамо - Шахтер - где и когда смотреть

25 августа состоится матч Суперкубка Украины, в котором встретятся киевский футбольный клуб "Динамо" и донецкий "Шахтер".

Матч пройдет в Киеве на футбольном стадионе НСК Олимпийский. На игре не будут присутствовать зрители в связи с эпидемией COVID-19.

Ранее игрой за Суперкубок открывали чемпионат, но сейчас матч пройдет между первым туром и паузой, связанной с подготовкой к выступлениям сборной.

Пресс-служба донецкого "Шахтера" опубликовала в YouTube видео их финальной тренировки накануне встречи с Динамо в Киеве. Команда отработала тактику и стандартные положения.





Матч между "Динамо" и "Шахтером" начнется 25 августа в 21:00. Смотреть игру можно будет на телеканале Футбол 1.





14 августа в Лиссабоне "Бавария" разгромила "Барселону " со счетом 8:2, выйдя в финал ЛЧ.



