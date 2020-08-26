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Спорт
Футбол
25 августа 20, 09:43
Суперкубок Украины: Динамо - Шахтер - где и когда смотреть
НСК Олимпийский
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Сегодня в Киеве состоится поединок за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером"

25 августа состоится матч Суперкубка Украины, в котором встретятся киевский футбольный клуб "Динамо" и донецкий "Шахтер".

Матч пройдет в Киеве на футбольном стадионе НСК Олимпийский. На игре не будут присутствовать зрители в связи с эпидемией COVID-19.

Ранее игрой за Суперкубок открывали чемпионат, но сейчас матч пройдет между первым туром и паузой, связанной с подготовкой к выступлениям сборной.

Пресс-служба донецкого "Шахтера" опубликовала в YouTube видео их финальной тренировки накануне встречи с Динамо в Киеве. Команда отработала тактику и стандартные положения.


Матч между "Динамо" и "Шахтером" начнется 25 августа в 21:00. Смотреть игру можно будет на телеканале Футбол 1. 

12 августа донецкий "Шахтер" со счетом 4:1 разгромил швейцарский "Базель" и вышел в полуфинал Лиги Европы, где встретится с миланским "Интером". 

14 августа в Лиссабоне "Бавария" разгромила "Барселону" со счетом 8:2, выйдя в финал ЛЧ. 
liga.net
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