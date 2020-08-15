Бавария разгромила Барселону и вышла в полуфинал ЛЧ. ВИДЕО

Немецкая "Бавария" вышла в полуфинал Лиги чемпионов, разгромив испанскую "Барселону" со счетом 8:2. Об этом сообщает Champions.football.ua.





Матч прошел в пятницу 14 августа в Лиссабоне.





В первом тайме было забито пять голов.







