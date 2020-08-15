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Спорт
Футбол
15 августа 20, 10:00
Бавария разгромила Барселону и вышла в полуфинал ЛЧ. ВИДЕО
Бавария, Барселона
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Третий матч 1/4 финала Лиги чемпионов прошел 14 августа в Лиссабоне
Немецкая "Бавария" вышла в полуфинал Лиги чемпионов, разгромив испанскую "Барселону" со счетом 8:2. Об этом сообщает Champions.football.ua.

Матч прошел в пятницу 14 августа в Лиссабоне.

В первом тайме было забито пять голов.


"Барселона" — "Бавария" 2:8


Голы: Алаба 7 (авт.), Суарес, 56 — Мюллер, 4, 31, Перишич, 21, Гнабри, 27, Киммих, 63, Левандовски, 82, Коутиньо, 85, 88

"Барселона": тер Штеген — Семеду, Пике, Ленгле, Альба — Бускетс (Фати, 70) — Роберто (Гризманн, 46), де Йонг — Видаль — Месси, Суарес.

"Бавария": Нойер — Киммих, Боатенг (Зюле, 75), Алаба, Дэвис (Эрнандес, 84) — Горецка (Толиссо, 84), Тиаго — Гнабри (Коутиньо, 75), Мюллер, Перишич (Коман, 67) — Левандовски.
Предупреждения: Суарес, Альба, Видаль — Боатенг, Дэвис, Киммих.

В полуфинале Лиги Чемпионов "Бавария" сыграет с победителем матча "Манчестер Сити" - "Лион".

12 августа донецкий "Шахтер" со счетом 4:1 разгромил швейцарский "Базель" и вышел в полуфинал Лиги Европы, где встретится с миланским "Интером".
liga.net
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