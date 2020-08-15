Бавария разгромила Барселону и вышла в полуфинал ЛЧ. ВИДЕО
Немецкая "Бавария" вышла в полуфинал Лиги чемпионов, разгромив испанскую "Барселону" со счетом 8:2. Об этом сообщает Champions.football.ua.
Матч прошел в пятницу 14 августа в Лиссабоне.
В первом тайме было забито пять голов.
"Барселона" — "Бавария" 2:8
Голы: Алаба 7 (авт.), Суарес, 56 — Мюллер, 4, 31, Перишич, 21, Гнабри, 27, Киммих, 63, Левандовски, 82, Коутиньо, 85, 88
"Барселона": тер Штеген — Семеду, Пике, Ленгле, Альба — Бускетс (Фати, 70) — Роберто (Гризманн, 46), де Йонг — Видаль — Месси, Суарес.
"Бавария": Нойер — Киммих, Боатенг (Зюле, 75), Алаба, Дэвис (Эрнандес, 84) — Горецка (Толиссо, 84), Тиаго — Гнабри (Коутиньо, 75), Мюллер, Перишич (Коман, 67) — Левандовски.
Предупреждения: Суарес, Альба, Видаль — Боатенг, Дэвис, Киммих.
В полуфинале Лиги Чемпионов "Бавария" сыграет с победителем матча "Манчестер Сити" - "Лион".
12 августа донецкий "Шахтер" со счетом 4:1 разгромил швейцарский "Базель" и вышел в полуфинал Лиги Европы, где встретится с миланским "Интером".