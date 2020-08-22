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Спорт
Футбол
22 августа 20, 09:05
"Севилья" победила "Интер" и стала чемпионом. ВИДЕО
Севилья
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"Севилья" стала шестикратным победителем Лиги Европы, побив свой собственный рекорд

Испанский футбольный клуб "Севилья" стал победителем Лиги Европы сезона 2019/21. В финале команда Хулена Лопетеги обыграла "Интер" со счетом 3:2.

На 5-й минуте игры "Интер" повел в счете после гола Ромелу Лукаку с пенальти. Но Севилья быстро отыгралась – Люк де Йонг ударом головой поразил ворота итальянцев.

На 33-й минуте де Йонг еще одним ударом головой оформил дубль, но через 3 минуты Диего Година сравнял счет.

Во втором тайме центральный защитник "Севильи" Диего Карлос поразил ворота "Интера" ударом через себя, а полет мяча немного подкорректировал Лукаку.


"Севилья" стала шестикратным победителем Лиги Европы, побив свой собственный рекорд. Испанцы выигрывали турнир в 2006, 2007, 2014, 2015 и 2016 годах.

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liga.net
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