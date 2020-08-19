Разгромное поражение: "Шахтер" 0:5 "Интер". Видео

Вчера донецкий футбольный клуб "Шахтер" проиграл миланскому "Интеру" в полуфинале Лиги Европы, пропустив пять мячей. Матч закончился со счетом 5:0. Видео всех голов опубликовано на YouTube-канале A3RIX.





Матч прошел в Дюссельдорфе, на игре не было зрителей. Мячи в ворота "Шахтера" закатили Мартинес (19, 74), Д'Амброзио на 64 минуте и Лукаку (78, 84).





Германия. Дюссельдорф.

Стадион "Меркур Шпильарена"

Главный арбитр: Шимон Марциняк (Польша)

Ассистенты: Павел Сокольницки (Польша), Томаш Листкевич (Польша)





"Интер" (Милан, Италия) - "Шахтер" (Донецк, Украина) 5:0





Голы: Мартинес, 19, Д'Амброзио, 64, Мартинес, 74, Лукаку, 78, Лукаку, 83





"Интер" : Ханданович, Д'Амброзио (Мозес, 81), де Врей, Бастони, Годин, Гальярдини, Янг (Бираги, 66), Брозович (Сенси, 85), Барелла, Мартинес (Эриксен, 81), Лукаку (Эспозито, 85) Тренер: Антонио Конте





"Шахтер" : Пятов, Матвиенко, Хочолава, Додо, Кривцов, Антонио, Степаненко, Патрик (Соломон, 59), Марлос (Коноплянка, 75), Мораес, Тайсон Тренер: Луиш Каштру





Предупреждён: Тайсон, 58



