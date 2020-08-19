Разгромное поражение: "Шахтер" 0:5 "Интер". Видео

Донецкий "Шахтер" проиграл миланскому "Интеру", пропустив пять мячей в свои ворота
Вчера донецкий футбольный клуб "Шахтер" проиграл миланскому "Интеру" в полуфинале Лиги Европы, пропустив пять мячей. Матч закончился со счетом 5:0. Видео всех голов опубликовано на YouTube-канале A3RIX.
Матч прошел в Дюссельдорфе, на игре не было зрителей. Мячи в ворота "Шахтера" закатили Мартинес (19, 74), Д'Амброзио на 64 минуте и Лукаку (78, 84).
Германия. Дюссельдорф.
Стадион "Меркур Шпильарена"
Главный арбитр: Шимон Марциняк (Польша)
Ассистенты: Павел Сокольницки (Польша), Томаш Листкевич (Польша)