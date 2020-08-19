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Спорт
Футбол
18 августа 20, 10:27
Если Месси уйдет, то Барселоне нужно переименовать клуб
Месси
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Бывший игрок команды Самуэль ЭТО'О уверен, что «Барса» полностью зависит от Месси
Экс-форвард «Барселоны» Самуэль Это'О считает, что нынешняя команда полностью зависит от Лионеля Месси, поэтому клуб должен сделать все, чтобы после поражения от «Баварии» 2:8 игрок не решил уйти.


«Если Месси решит уйти, то «Барселоне» нужно переименовать клуб. Им нужно сделать все, чтобы Лионель согласился остаться и завершил там карьеру».

«Барселона» - это Месси сейчас. Надеюсь, руководство примет правильное решение», - сказал Это'О.

Ранее в прессе появились слухи о возможном уходе форварда на фоне кризиса в клубе.

Источник: https://sport.ua/
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