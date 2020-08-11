"Динамо" подписало первого игрока при Луческу

Левый защитник познаньского "Леха" Владимир Костевич подписал предварительный контракт с "Динамо". Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

Контракт Костевича с "Динамо" рассчитан на три года, и вступает в силу с 1 января 2021 года. За день до того истекает срок действия контракта Владимира с "Лехом".

Владимир Костевич - воспитанник львовских "Карпат". За львовян он выступал с 2010 по 2017, после чего перебрался в Лех. В минувшем сезоне Владимир провел за "Лех" 32 матча, забил один гол и оформил шесть результативных передач.

Трансфер Костевича во многом может быть связан с будущим левого защитника Виталия Миколенко. Очевидно, что Миколенко собирают продать, а Владимир является прямой заменой для основного левого латераля "Динамо".

Минувший сезон Премьер-Лиги "Динамо" завершило на втором месте турнирной таблицы. В последнем туре киевляне едва не упустили серебро, проиграв Колосу (0:2). Такой результат привел к отставке Алексея Михайличенко и приглашению в команду экс-тренера донецкого "Шахтера" Мирчи Луческу.

Читайте также: Два футболиста киевского "Динамо" заболели коронавирусом – один из них недавно женился