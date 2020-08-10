У двух футболистов "Динамо" обнаружили коронавирус

Два игрока первой команды киевского "Динамо" заразились коронавирусом. Об этом сообщается на сайте ФК "Динамо".

Как отмечается, у нападающего Назария Русина проявились симптомы COVID-19, после этого ему сделали ПЦР-тест, который показал положительный результат. Аналогичным оказался результат теста его соседа по комнате на тренировочной базе клуба Романа Вантуха.

По информации клуба, после этого всем игрокам "Динамо" в экстренном порядке были сделаны ПЦР-тесты на коронавирус. Все остальные результаты оказались отрицательными.

Русин и Вантух изолированы и пройдут двухнедельный карантин.

Сообщается, что тренировочный процесс "Динамо" проходит в штатном режиме. Медицинская группа клуба контролирует ситуацию и внимательно следит за здоровьем футболистов, тренеров и персонала.

Кроме того, сообщили в ФК "Динамо", случай COVID-19 обнаружены у одного из футболистов академической группы 2006 года рождения. Все игроки этой возрастной группы "Динамо" отправлены на двухнедельный карантин.