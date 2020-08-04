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Спорт
Футбол
3 августа 20, 22:35
Суркис заявил о готовности продать "Динамо"
Суркис,Луческу
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Президент киевского Динамо Игорь Суркис отметил, что пока нет желающих купить клуб

Президент киевского ФК Динамо Игорь Суркис заявил, что готов продать клуб. Об этом он сообщил  в эфире телеканала 112 Украина.

"Я утверждаю, что мы в футбол пришли в 1996 году, и с того времени не было ни одного предложения о покупке клуба. Все говорят, что надо продать. Я готов. Но нет желающих. Мои дети точно не хотят, чтобы я им оставил эту нагрузку", - отметил Суркис.

У Игоря Суркиса - две дочери. Он подчеркнул, что деньги для него "на десятом месте, главное - результат".

Говоря о том, ожидал ли он такой реакции болельщиков из-за назначения Мирча Луческу тренером "Динамо", Суркис сказал: "Я, прежде всего, считал, что у нас очень умные болельщики, априори, в большей своей степени. И они правильно оценят этот ход, потому что я исходил только из спортивного принципа, ни в коем случае не политического какого-то".

Суркис сообщил, что после того, как произошло назначение Луческу, он разговаривал с президентом ФК "Шахтер" Ринатом Ахметовым.

"Он мне сказал самые главные слова. Он (Луческу, - ред.) – профессионал. Он сказал, если бы я хотел придумать для своей команды мотивацию, то это - самая лучшая мотивация", - уточнил Суркис.

СПРАВКА. Мирча Луческу - румынский футболист и футбольный тренер. Родился в 1945 году в Бухаресте, где начал свою футбольную карьеру в местном клубе "Динамо". 
В 1969 году стал лучшим игроком Румынии, а спустя 10 лет начал тренировать сборные. 
Главным тренером "Шахтера" стал в 2004 году - под его руководством команда восемь раз выигрывала чемпионат Украины. 
В 2016 году он подписал контракт с питерским "Зенитом", а в 2017 - возглавил сборную Турции. 

23 июля 2020 году Луческу подписал двухлетний контракт с киевским "Динамо", что вызвало бурную неодобрительную реакцию части фанатов клуба. 

23 июля Мирча Луческу был назначен главным тренером ФК "Динамо". Часть фанатов клуба остались недовольны таким назначением и пообещали, что "акции протеста не заставят себя долго ждать". 


Позже в "Шахтере" отреагировали на назначение Луческу в "Динамо", сказав, что он исчерпал себя в донецком клубе и отметив, что "мистеры так не поступают". 
liga.net
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