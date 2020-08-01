Суркис о протестах против Луческу

Экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу назначен в "Динамо" из-за его профессиональных качеств - и болельщикам надо это понимать. Об этом во время онлайн-презентации специалиста заявил президент клуба Игорь Суркис.

"У нас есть сотни тысяч болельщиков, не все приходят на стадион, но смотрят команду по телевизору, болеют за "Динамо" много лет. Я не хочу говорить, что нам не нужны активные болельщики. Но нам нужны болельщики, которые понимают футбол, а не просто выходят, потому что им надо поразвлечься", - сказал он.

Суркис сказал, что не может согласиться с тем, что Луческу не может быть принят в семью "Динамо". Он объяснил, что хочет результата и рассматривает Луческу по профессиональным качествам, все остальное же его не интересует.

"Если будет успех, будут аплодисменты. Пускай не мне, а команде. Если успеха не будет, опять будут спрашивать с меня", - подчеркнул президент клуба.

Суркис также добавил, что готов к "цивилизованному разговору" с болельщиками в рамках закона. "В противном случае у нас есть достаточно рычагов, чтобы прекратить с этим, я бы сказал, с этим произволом", - подытожил он.





23 июля Луческу был назначен главным тренером "Динамо". Часть фанатов клуба осталась недовольна таким кадровым решением и сообщили, что "акции протеста не заставят себя долго ждать".





Через несколько дней в румынских СМИ появилась информация, что Луческу якобы покинул "Динамо".







