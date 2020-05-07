Звезды футбола, которые могли играть в Украине. ФОТО, ВИДЕО

В период, когда пандемия коронавируса приостановила практически все футбольные соревнования в мире и на континенте, «живой» информации об «игре № 1» в сети возникает не так и много. Однако то и дело в прессе всплывают воспоминания тренеров, футбольных агентов, президентов клубов и других лиц, которые делятся подробностями тех или иных несостоявшихся трансферных переговоров.

Многие из них кажутся достаточно интересными, а потому мы решили использовать некоторую последнюю информацию, а также освежить в памяти прежние рассказы знающих лиц, чтобы составить список футболистов, ставших впоследствии или являвшихся уже звездами, которые в различное время могли переехать в какой-то из украинских клубов.

Ключевой принцип, по которому тот или иной футболист включен нами в список, заключается в том, что информация должна исходить непосредственно от олицетворенного источника, то бишь конкретного человека с цитированием его слов, а не зиждиться исключительно на размытых слухах из категории «как удалось узнать». Именно по этой причине здесь не будет нашумевшей в свое время сплетни о том, что в «Динамо» мог оказаться Кака, который якобы был в Киеве на просмотре, ибо впоследствии главный тренер «бело-синих» тех времен Йожеф Сабоопроверг подобные сведения, а иных доказательств реальности подобной истории «источники» так и не привели.

Но и без Кака в этом перечне достаточно ярких и известных личностей…

1. Джанлуиджи БУФФОН

Куда мог перейти: в «Шахтер»

Когда мог перейти: в 2013 году

О потенциальном трансфере в «Шахтер» вратаря «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффона в СМИ писали еще в 2013 году, однако тогда все это ограничивалось лишь сухими сведениями, которые буквально несколько месяцев назад подтвердили тогдашний наставник «горняков» Мирча Луческу, а также несостоявшийся конкурент итальянца на позиции № 1 донецкой команды Андрей Пятов.

«Могу подтвердить, что «Шахтер» интересовался Буффоном. Я приехал в Италию, чтобы пообщаться с его агентом. В тот момент у нас была большая проблема с вратарской позицией, поэтому подумали про Буффона. Считали, что он может быть подходящим игроком для нас. Мы никого не боялись, играли наравне с великими европейскими командами. Я всегда уважал его, но, к сожалению, мы не смогли его приобрести, потому что он и дальше мечтал о Лиге чемпионов. Через семь лет он все еще на месте. Думаю, он может играть до 45-летия», – сказал Луческу.

«Когда встречались всей командой, Ахметов в шутку пытался найти у меня какую-то ошибку. «Ты, говорит, не расслабляйся. Видишь, я хотел Буффона купить». Я отшучивался: «Круто будет Буффона выбить из основного состава», - отметил Пятов.

2. Димитар БЕРБАТОВ

Куда мог перейти: в «Динамо»

Когда мог перейти: в 2001 году

Еще на заре своей карьеры болгарский форвард Димитар Бербатов, ставший впоследствии звездой «Байера», «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед», оказывается, мог перебраться из софийского ЦСКА в киевское «Динамо», которое на тот момент тренировал Валерий Лобановский.

«Киевское «Динамо» хотело Бербатова еще до того, как ЦСКА продал его «Байеру» из Леверкузена. Киевляне тогда были топ-клубом, как и сейчас. Они ежегодно участвовали в Лиге чемпионов и были в когорте лучших команд континента», - рассказал известный болгарский агент Мирчо Димитров.

3. Хуан МАТА, Жорди АЛЬБА, ХУАНФРАН

Куда могли перейти: в «Днепр»

Когда могли перейти: в 2010-2011 годах

Сразу три испанца, выигравших впоследствии со своей национальной сборной чемпионат Европы-2012, могли оказаться в «Днепре» на заре работы с командой Хуанде Рамоса. Этот специалист пришел в стан «сине-бело-голубых» в 2010 году, и очевидно, хотел видеть среди подопечных кого-то из соотечественников. Увы, привести качественных испанских игроков Рамосу так и не удалось…

«Мы хотели подписать Хуанфрана, Жорди Альбу и Хуана Мату. Тогда они еще не были известными. Сейчас Альба стал ключевым игроком «Барселоны», а тогда у нас была возможность пригласить его. За четыре года работы в «Днепре» мне не позволили подписать ни единого испанского игрока. В частности, с этим связано мое недовольство, что я не смог лично пообщаться с Игорем Коломойским. Хотел спросить, почему я не мог пригласить футболистов, которых так хотел. Поэтому можно сказать, что это был незавершенный проект», - рассказал Хуанде Рамос в 2019-м.

4. Роберт ЛЕВАНДОВСКИ

Куда мог перейти: в «Металлист»

Когда мог перейти: в 2009-2010 годах

Великолепный форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски, который не устает штамповать бомбардирские рекорды, еще до переезда в чемпионат Германии мог оказаться в Украине. Переговоры по трансферу игрока с «Лехом» из Познани вел «Металлист», который согласовал уже и сумму сделки, но в итоге она так и не состоялась… Впоследствии Роберт все же покинул Польшу, но перебрался в дортмундскую «Боруссию» за 4,75 миллиона евро.

«Когда я работал в «Металлисте», мы искали нападающего. Уже договорились с польским «Лехом», что берем Роберта Левандовски. Да, еще до того, как он ушел в «Боруссию». Уже была установлена цена – 4 миллиона евро», - рассказывал в 2015 году бывший главный тренер харьковской команды Мирон Маркевич.

5. Лука МОДРИЧ

Куда мог перейти: в «Шахтер»

Когда мог перейти: в 2007-2008 годах

Обладатель «Золотого мяча»-2018 Лука Модрич также мог оказаться в чемпионате Украины, где предметный интерес к нему проявлял «Шахтер». По крайней мере, об этом в 2017 году, рассказал тогдашний капитан "горняков" Дарио Срна. который немало поиграл с Модричем вместе в национальной сборной Хорватии.

«Около 9-10 лет назад мой босс Ринат Ахметов отправлял запрос «Динамо» Загреб на приобретение Луки Модрича и Эдуардо. За «пакетный» переход «Шахтер» предлагал «Динамо» 40 миллионов евро. Это было еще перед тем, как они уехали в «Тоттенхэм» и «Арсенал» соответственно», - заявил Срна.

6. Неманья ВИДИЧ

Куда мог перейти: в «Динамо»

Когда мог перейти: в 2004 году

Сербский центрбек Неманья Видич, ставший впоследствии звездой европейского футбола в «Манчестер Юнайтед», мог в свое время из «Црвены Звезды» перебраться в киевское «Динамо». По крайней мере, об этом рассказывал Йожеф Сабо, вставший у руля «бело-синих» летом 2004 года.

«Я лично ездил в Белград, чтобы приобрести для «Динамо» Неманью Видича. Но тогда клуб запросил за него семь миллионов, большие деньги на то время - не помогла даже моя дружба с тогдашним президентом «Црвены Звезды» Драганом Джаичем», - сказал Сабо.

7. Аркадиуш МИЛИК

Куда мог перейти: в «Карпаты»

Когда мог перейти: в 2012 году

Польский форвард Аркадиуш Милик, раскрывший свой бомбардирский талант в «Аяксе» и «Наполи», еще до переезда в Европу из родного чемпионата мог оказаться в УПЛ в рядах «Карпат». Информацию об этом в 2017 году раскрыл журналист Виктор Вацко, работавший в те времена на посту вице-президента львовского клуба.

«Когда-то давно-давно смотрели Аркадиуша Милика для «Карпат». Но не успели с предложением — «Байер» опередил», - сообщил Вацко.





8. Рикарду КУАРЕЖМА

Куда мог перейти: в «Говерлу»

Когда мог перейти: в 2013 году

Известный португальский вингер Рикарду Куарежма в начале 2013 года мог переехать в Украину, где переговоры с ним вело руководство ужгородской «Говерлы». На тот момент футболист решил покинуть «Бешикташ», а до этого поиграл за «Барселону», «Порту», «Интер» и «Челси», однако в итоге предложение украинского клуба перебили арабы из «Аль-Ахли», где Куарежма отыграл один год.

«Куарежма был близок к «Говерле». Не могу сказать, что почти был подписан контракт, но велись переговоры. Частично это был и пиар-ход, потому что переплата, на которую нам пришлось бы пойти... Не факт, что это в такой же степени усилило бы команду.

Но привезти в Ужгород Куарежму было бы круто. Одонкор в «Говерле» — это уже было хорошо, но Куарежма стал бы сенсацией. Однако тогда подключились арабские страны и перебили не только наше предложение, но и от других клубов», - рассказал недавно тогдашний вице-президент «Говерлы» Александр Шуфрич.

9. Садио МАНЕ

Куда мог перейти: в «Металлист»

Когда мог перейти: в 2013-2014 годах

Один из лидеров нынешнего «Ливерпуля» Садио Мане в свое время также имел вариант с продолжением карьеры в Украине. Об этом в 2019 году рассказал соотечественник Мане Папа Гуйе, выступавший в то время за харьковский «Металлист».

«Говорил, что надо забирать Мане, когда он играл за «Ред Булл» из Зальцбурга. Просто он сам не хотел, а вот «Металлист» хотел его взять. Я говорил, что есть молодой сенегальский футболист, его надо брать. Но Мане сюда не хотел, он больше хотел в Европу. Агент не желал, чтобы Мане сюда ехал», - заявил Папа Гуйе.

10. Маркос СЕННА

Куда мог перейти: в «Шахтер»

Когда мог перейти: в 2002 году

Бразильский центральный полузащитник Маркос Сенна, который в 2006 году получил испанское гражданство, а спустя два года в составе «Красной фурии» выиграл чемпионат Европы, проведя на том турнире 5 матчей, в том числе и финальный, торговался «Шахтером», но в итоге оказался в «Вильярреале», где отличился фантастической карьерой.

«В «Шахтере» мог оказаться Маркос Сенна. «Горняки» им заинтересовались, но взяли паузу. В разгаре был Кубок Либертадорес, парень здорово себя проявил, цена стала стремительно расти. А Ринат Ахметов решил, что его обманывают. Когда «Шахтер» решился, было поздно. За 2,8 миллиона евро Маркоса Сенну купил «Вильярреал». Затем натурализованный, в составе сборной Испании, он выиграл чемпионат Европы», - рассказывал в 2017 году работавший ранее агентом Геннадий Перепаденко.

11. Иван РАКИТИЧ, Дрис МЕРТЕНС

Куда могли перейти: в «Динамо»

Когда могли перейти: в 2012-2013 годах

Хорватский хавбек Иван Ракитич, ставший серебряным призером на чемпионате мира в 2018 году, равно как и бельгийский форвард Дрис Мертенс, выигравший на том же турнире со своей национальной командой «бронзовые» медали, могли оказаться в «Динамо», когда киевскую команду возглавлял Олег Блохин.

«Мы хотели купить Мертенса, когда он еще выступал за ПСВ. Хороший игрок? Он не захотел идти в «Динамо». Также мы хотели купить нынешнего опорника «Барселоны» Ивана Ракитича. Он тоже не захотел. Тогда хорват еще играл в «Севилье». Я просматривал матч «Севильи» с «Валенсией», поскольку со вторыми мы должны были играть. Мне сказали: «Да какой Ракитич, что это за игрок», - поделился информацией Блохин.

12. Шиме ВРСАЛЬКО

Куда мог перейти: в «Днепр»

Когда мог перейти: в 2012-2013 годах

Хорватский правый защитник Шиме Врсально, ставший в 2018 году вице-чемпионом мира и сыгравший на том турнире 6 матчей за национальную команду, привлекал внимание «Днепра», когда еще выступал на родине за загребское «Динамо». Поговаривали, что «днепряне» были очень близки к договоренности, но президент хорватского клуба в последний момент несколько раз менял свои требования по цене. В итоге об интересе «Днепра» к Врсалько судачили на протяжении трех трансферных окон, а информацию об этом подтвердил даже генеральный директор «днепрян» Андрей Стеценко, который обычно очень не любил комментировать различные кадровые слухи.

«Врсалько интересуемся. Переговоры пока замедлены. Есть достаточно препятствий. Но не исключаю, что он может появиться в «Днепре» уже этой зимой», - отметил Стеценко.

13. Вирджил ВАН ДЕЙК

Куда мог перейти: в «Металлист»

Когда мог перейти: в 2013 году

Один из лучших центрбеков современности Вирджил ван Дейк, выступающий за «Ливерпуль», летом 2013 года был близок к тому, чтобы перейти из «Гронингена» в «Металлист», о чем в конце 2017-го подробно рассказал агент Алексей Люндовский.

«Летом 2013 года ван Дейк мог оказаться в Украине. Мы в то время всерьез «шерстили» европейский рынок и обратили внимание на 21-летнего защитника скромного голландского «Гронингена». Это был как раз Вирджил. Я внимательно смотрел несколько матчей с участием «Гронингена», где и обратил внимание на высокого, мощного игрока. В ту пору ван Дейк был еще не особо известен, даже за молодежную сборную Голландии играл совсем немного. Однако были в нем отличные качества, и я принял решение отправиться в Голландию, чтобы попробовать привезти его в Украину. Мы решили его предложить харьковскому «Металлисту». Нужно отдать должное Евгению Красникову – ему хватило несколько минут просмотра видео, чтобы дать нам «добро» на его приглашение. Он загорелся идеей пригласить Вирджила. Мы отправились в Гронинген. Парень был довольно скромным, немногословным. Мы нормально пообщались. Против перехода он не возражал. Цена вопроса - три миллиона евро. Вполне подъемная сумма для тогдашних украинских грандов, да и теперь, считаю, абсолютно рабочая для защитников такого уровня. «Металлист» готов был их платить. Но появились конкуренты. На него параллельно с нами вышли несколько клубов. Все решалось очень быстро, и в самый важный момент сам игрок определил свою судьбу. «Селтик» вышел с предложением тех же 3 миллионов евро. И тут сам ван Дейк принял решение в пользу шотландского гранда. «Металлист» же в итоге приобрел бразильца Моледо», - рассказал Люндовский.

14. НЕЙМАР

Куда мог перейти: в «Шахтер»

Когда мог перейти: в 2010 году

Один из лучших футболистов современности Неймар, являющийся лидером сборной Бразилии, на заре своей карьеры, как и многие талантливые соотечественники, попал «на карандаш» скаутам донецкого «Шахтера». В итоге руководство «горняков» вело предметные переговоры с «Сантосом» о покупке футболиста, но сделка не состоялась. Интересно, что причины, по которым трансфер сорвался, тогдашний главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу и президент клуба Ринат Ахметов в общении с прессой называли разные.

«Было два игрока, два больших таланта. Между ними очень тяжело было выбрать, кого именно покупать. Мирча сказал: «Давайте тогда возьмем только Тейшейру, а Косту не будем брать». В итоге мы с ним даже по этому поводу чуть-чуть поскандалили. Я сказал в итоге: «Давай возьмем обоих». И когда мы взяли и Тейшейру, и Косту, то быстрее адаптировался Коста. Вообще же тогда было три игрока у нас «на карандаше» – еще был Неймар. Ему было 17 лет, мы сделали предложение «Сантосу»: начали с 15 миллионов евро, дошли до 25. В итоге «Сантос» дал отказ», - говорил Ахметов в 2016 году.

«На молодежном чемпионате мира нас впечатлил Неймар, но оказалось, что за ним уже охотилась половина Европы. «Шахтер», возможно, мог заплатить за него 17 миллионов евро, однако для нас это была огромная сумма. Ахметов очень хотел приобрести Неймара, но мы все же решили, что 17 миллионов – это многовато», - отмечал Мирча Луческу в 2019-м.

15. Криштиану РОНАЛДУ

Куда мог перейти: в «Динамо»

Когда мог перейти: в 2002 году

Сейчас в это сложно поверить, но в 2002 году «Динамо» торговало главную наряду с Лионелем Месси звезду современного футбола – Криштиану Роналду. По крайней мере, об этом в 2015 году рассказал молдавский журналист Санду Греку, отметивший, что он лично посоветовал агенту Аркадию Запорожану, плотно сотрудничавшему с киевским «Динамо», португальского вундеркинда, делавшего свои первые шаги в лиссабонском «Спортинге».

«В 2002 году я был в Португалии, мы готовили передачу о румынском тренере Ласло Белени, который тренировал в то время «Спортинг». Я присутствовал на стадионе лиссабонцев во время дебютного матча Криштиану Роналду. В игре «Спортинг» - «Морейренсе» этот неизвестный в то время форвард отметился двумя забитыми мячами. Я снял матч на кассету и отдал Аркадию Запорожану. Тот отправился с кассетой в Киев, где селекционную службу возглавлял в то время Йожеф Сабо. Прозвучало предложение от «Динамо» - 800 тысяч евро. Однако португальцы хотели 2 миллиона, и на этом все закончилось. Всего через год Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» за 25 миллионов!» - рассказал Греку.