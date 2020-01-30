Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 0:1 видео гола

В ответном матче 1/2 финала Кубка английской Лиги Манчестер Юнайтед минимально обыграл Манчестер Сити.

Единственный гол в поединке забил Матич на 35-й минуте встречи, однако этого не хватило “красным дьяволом“ для выхода в финал турнира, так как “горожане“ в первом поединке выиграли со счетом 3:1.

В решающем матче Кубка Лиги Манчестер Сити сыграет 1 марта на Уэмбли против Астон Виллы.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Ман Сити - МЮ:



