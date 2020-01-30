Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 0:1 видео гола

В ответном матче 1/2 финала Кубка английской Лиги Манчестер Юнайтед минимально обыграл Манчестер Сити.
Единственный гол в поединке забил Матич на 35-й минуте встречи, однако этого не хватило “красным дьяволом“ для выхода в финал турнира, так как “горожане“ в первом поединке выиграли со счетом 3:1.
В решающем матче Кубка Лиги Манчестер Сити сыграет 1 марта на Уэмбли против Астон Виллы.
Вашему вниманию видео гола и обзор матча Ман Сити - МЮ:
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 0:1 (первый матч - 3:1)
Гол: Матич, 35
Манчестер Сити: Браво - Уокер, Родриго, Отаменди, Канселу - Марез (Д. Силва, 67), Гюндоган, Де Брюйне (Стоунз. 90) - Б. Силва, Агуэро (Габриэль Жезус, 90+3), Стерлинг.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Линделеф, Магуайр, Шоу (Мата, 79) - Ван-Биссака, Фред, Матич, Уильямс - Лингард (Перейра, 65) - Гринвуд (Джеймс, 46), Мартиаль.
Предупреждения: Родри, Отаменди - Матич. Удаление: Матич, 76 (повторное предупреждение)