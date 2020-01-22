Челси - Арсенал 2:2. Видео голов и обзор матча

В 24-м туре чемпионата Англии Челси дома принимал Арсенал. На 26-й минуте “канониры“ остались в меньшинстве.

Давид Луиз получил красную карточку из-за того, что сфолил в штрафной площади против Абрахама. Жоржиньо уверенно реализовал пенальти.

Во втором тайме Арсенал сумел провести быструю контратаку после ошибки футболистов Челси. Мартинелли убежал от игроков “синих“ и хладнокровно переиграл Кепу.

Под конец второго тайма команды обменялись голами.

Сначала Аспиликуэта поразил ворота Лено, но уже через три минуты Бельерин установил итоговый счет на табло 2:2.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Челси - Арсенал: