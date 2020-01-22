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Спорт
Футбол
22 января 20, 12:07
Челси - Арсенал 2:2. Видео голов и обзор матча
Челси - Арсенал
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Лондонское дерби завершилось вничью.

В 24-м туре чемпионата Англии Челси дома принимал Арсенал. На 26-й минуте “канониры“ остались в меньшинстве. 

Давид Луиз получил красную карточку из-за того, что сфолил в штрафной площади против Абрахама. Жоржиньо уверенно реализовал пенальти. 

Во втором тайме Арсенал сумел провести быструю контратаку после ошибки футболистов Челси. Мартинелли убежал от игроков “синих“ и хладнокровно переиграл Кепу. 

Под конец второго тайма команды обменялись голами. 

Сначала Аспиликуэта поразил ворота Лено, но уже через три минуты Бельерин установил итоговый счет на табло 2:2. 

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Челси - Арсенал: 


Челси - Арсенал 2:2 

Голы: Жоржиньо, 28 (с пенальти), Аспиликуэта, 84 - Мартинелли, 63, Бельерин, 87 

Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Эмерсон — Канте (Маунт, 69), Жоржиньо, Ковачич (Баркли, 66) — Хадсон-Одои, Абрахам, Виллиан (Батшуайи, 79)

Арсенал: Лено — Бельерин, Мустафи, Давид Луис, Сака — Торрейра, Джака — Пепе (Холдинг, 81), Озил (Гендузи, 55), Мартинелли (Уиллок, 90+1) — Ляказетт

Предупреждения: Эмерсон, Кристенсен — Гендузи

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