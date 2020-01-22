Футболист Челси выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Нападающий Челси Тэмми Абрахам получил травму в матче с Арсеналом (2:2), об этом сообщает Sky Sports.
По информации источника, англичанин получил повреждение лодыжки в борьбе с защитником Робом Холдингом.
Отмечается, что 22-летний футболист в ближайшее должен пройти медобследование, которое определит степень серьезности его травмы и сроки восстановления.
В текущем сезоне Абрахам провел 30 поединков за Челси во всех турнирах, в которых сумел 15 раз отличиться и отдать пять голевых передач.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Челси - Арсенал.