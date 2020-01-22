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Спорт
Футбол
22 января 20, 12:02
Футболист Челси выбыл на неопределенный срок из-за травмы
Челси
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В ближайшее время станет известно, сколько времени пропустит футболист.

Нападающий Челси Тэмми Абрахам получил травму в матче с Арсеналом (2:2), об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, англичанин получил повреждение лодыжки в борьбе с защитником Робом Холдингом.

Отмечается, что 22-летний футболист в ближайшее должен пройти медобследование, которое определит степень серьезности его травмы и сроки восстановления. 

В текущем сезоне Абрахам провел 30 поединков за Челси во всех турнирах, в которых сумел 15 раз отличиться и отдать пять голевых передач.  

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Челси - Арсенал.
bigmir.net
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