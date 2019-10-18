Нам важно сыграть в свою игру в матче с Португалией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил пресс-конференцию приуроченную к предстоящему матчу отбора на Евро-2020 против сборной Португалии. Победитель данной встречи определит судьбу первого места в группе С, поэтому для каждой команды этот матч несет принципиальный характер.

Украинский специалист считает, что как его подопечные, так и сборная Португалии будут играть только на победу.

"Такой шанс, когда играешь с чемпионом Европы и победителем Лиги наций, это великолепная команда, отлично подготовлена, имеет одного из лучших игроков в истории. Для нас важно сыграть в нашем стиле, надеемся, что будут полные трибуны. Если кто-то не успел купить билеты – приглашаю.

Мы однозначно будем играть в нашу игру, я не думаю, что одна из команд будет играть завтра на ничью. Игроки готовятся на серьезный матч с серьезным соперником. Как сыграем будет зависеть и от соперника.

Игроки приезжают, отдаются, тренируются. На третий день играть проблематично для любой команды. Поэтому в матче с Литвой дали восстановиться некоторым ведущим игрокам. Вероятно, что завтра выйдут свежие игроки, которые не играли до этого", - поделился наставник сборной Украины.

Стоит отметить, что в составе сборной Португалии играет пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду, который является главной звездной и лидером своей команды. Шевченко надеется, что у португальского форварда не заладится игра в матче со сборной Украины.

"Я считаю Роналду одним из лучших в истории, он где-то там на вершине. Он в прекрасной форме. Я восхищаюсь им, но не в завтрашнем матче, как всегда, извините. Однозначно, он делает своим приездом праздник футбола. Поэтому завтра вдвойне приятно будет каждому футболисту играть против него", - сказал Шевченко на пресс-конференции.

Напомним, матч Украина - Португалия состоится в Киеве на НСК Олимпийский в понедельник, 14-го октября. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка. В прям эфире встречу покажет телеканал Украина.