20 лет легендарному голу Шевченко в ворота России. ВИДЕО

В этот день в 1999-м году сборная Украины отправилась в Москву на Лужники, где провела матч отбора на Евро-2000 против национальной команды России.
Поединок имел важное турнирное значение, так как был последним в рамках группового этапа. Россия в случае победы заняла бы первое место, оставив позади себя Украину (с 2-х очковым гандикапом) и Францию (по дополнительным показателям), и напрямую вышла бы на Евро. На 75-й минуте хозяев вперед вывел Валерий Карпин.
На 88-й минуте игрок Милана и сборной Украины Андрей Шевченко исполнил штрафной удар с дальнего расстояния. Из-за ошибки голкипера россиян Александра Филимонова мяч курьезным образом оказался в сетке ворот.