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Футбол
9 октября 19, 08:49
20 лет легендарному голу Шевченко в ворота России. ВИДЕО
Шевченко
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Это был последний матч, в котором сборная Украины встречалась с Россией.

В этот день в 1999-м году сборная Украины отправилась в Москву на Лужники, где провела матч отбора на Евро-2000 против национальной команды России.

Поединок имел важное турнирное значение, так как был последним в рамках группового этапа. Россия в случае победы заняла бы первое место, оставив позади себя Украину (с 2-х очковым гандикапом) и Францию (по дополнительным показателям), и напрямую вышла бы на Евро. На 75-й минуте хозяев вперед вывел Валерий Карпин. 

На 88-й минуте игрок Милана и сборной Украины Андрей Шевченко исполнил штрафной удар с дальнего расстояния. Из-за ошибки голкипера россиян Александра Филимонова мяч курьезным образом оказался в сетке ворот. 


В итоге матч завершился вничью - 1:1, и сборная Украины заняла второе место в группе с 20-ю очками, выйдя в плей-офф на словенцев (проиграли - 1:2, 1:1), а вот россияне заняли третье место с 19-ю баллами и не попали на чемпионат Европы.
bigmir.net
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