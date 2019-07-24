Лига чемпионов: расписание и результаты матчей

25 июня 2019 года с предварительного раунда отборочного цикла стартует очередной розыгрыш самого престижного клубного турнира Европы - Лиги чемпионов.

Отборочные этапы пройдут до конца августа и уже 29 августа будет стартовать групповой этап еврокубка.

Финальный поединок запланирован на 30 мая 2020 года в городе Стамбул на Олимпийском стадионе (Ататюрк).

Что касается наших представителей, то серебряный призер Украины киевское Динамо начнет соревнования с третьего отборочного раунда, а чемпион донецкий Шахтер - с группового этапа.

25-28 июня: Предварительный раунд квалификации

9-10 — 16-17 июля: Первый раунд квалификации

23-24 — 30-31: Второй раунд квалификации

6-7 августа: Третий отборочный раунд, первые матчи

13 августа: Третий отборочный раунд, ответные матчи

20-21 августа: Раунд плей-офф, первые матчи

27-28 августа: Раунд плей-офф, ответные матчи

Групповой этап

29 августа: Жеребьевка группового этапа в Монако

17-18 сентября: Групповой этап, первый тур

1-2 октября: Групповой этап, второй тур

22-22 октября: Групповой этап, третий тур

5-6 ноября: Групповой этап, четвертый тур

26-27 ноября: Групповой этап, пятый тур

10-11 декабря: Групповой этап, шестой тур

Плей-офф

16 декабря: Жеребьевка 1/8 финала

18-19, 25-26 февраля: 1/8 финала, первые матчи

10-11, 17-18 марта: 1/8 финала, ответные матчи

20 марта: Жеребьевка 1/4 финала и 1/2 финала

7-8 апреля: 1/4 финала, первые матчи

14-15 апреля: 1/4 финала, ответные матчи

28-29 апреля: 1/2 финала, первые матч

5-6 мая: 1/2 финала, ответные матчи

30 мая: Финал

Тре Пенне (Сан-Марино) — Санта-Колома (Андорра) 0:1

Феронинели (Косово) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) 1:0

Финал

Феронинели (Косово) — Санта-Колома (Андорра) 2:1

Путь чемпионов

Первые матчи

Нымме Калью (Эстония) — Шкендия (Северная Македония) 0:1

Судува — Црвена Звезда (Сербия) 0:0

Арарат-Армения (Армения) — АИК (Швеция) 2:1

Астана (Казахстан) — Клуж (Румуния) 1:0

Партизани (Албания) — Карабах (Азербайджан) 0:0

Шериф (Молдова) — Сабуртало (Грузия) 0:3

Дюделанж (Люксембург) — Валлетта (Мальта) 2:2

ТНС (Уэльс) — Фероникели (Косово) 2:2

ХИК (Финляндия) — Торшавн (Фарерские острова) 3:0

Линфилд (Северная Ирландия) — Русенборг (Норвегия) 0:2

Дандаолк (Ирландия) — Рига (Латвия) 0:0

Ференцварош (Венгрия) — Лудогорец (Болгария) 2:1

БАТЕ (Беларусь) — Пяст Гливице (Польша) 1:1

Валюр (Исландия) — Марибор (Словения) 0:3

Слован Братислава (Словакия) — Сутьеска (Черногория) 1:1

Сараево (Босния и Герцеговина) — Селтик (Шотландия) 1:3

Ответные матчи

Шкендия (Северная Македония) — Нымме Калью (Эстония) 1:2

Црвена Звезда (Сербия) – Судува 2:1

АИК (Швеция) – Арарат-Армения (Армения) 3:1

Клуж (Румуния) – Астана (Казахстан) 3:1

Карабах (Азербайджан) — Партизани (Албания) 2:0

Сабуртало (Грузия) – Шериф (Молдова) 1:3

Валлетта (Мальта) — Дюделанж (Люксембург) 1:1

Фероникели (Косово) — ТНС (Уэльс) 0:1

Торшавн (Фарерские острова) — ХИК (Финляндия) - 2:2

Русенборг (Норвегия) – Линфилд (Северная Ирландия) 4:0

Рига (Латвия) – Дандаолк (Ирландия) 0:0 (по пенальти 4:5)

Лудогорец (Болгария) – Ференцварош (Венгрия) 2:3

Пяст Гливице (Польша) – БАТЕ (Беларусь) 1:2

Марибор (Словения) – Валюр (Исландия) 2:0

Сутьеска (Черногория) – Слован Братислава (Словакия) 1:1 (по пенальти 3:2)

Селтик (Шотландия) – Сараево (Босния и Герцеговина) 2:1

Путь чемпионов

Первые матчи

Нью-Сейнтс (Уэльс) — Копенгаген (Дания) 2:0

Сабуртало (Грузия) — Динамо Загреб (Хорватия) 0:2

Сутьеска (Черногория) — АПОЭЛ (Кипр) 0:1



ЧФР Клуж (Румыния) — Маккаби Тель-Авив (Израиль)

БАТЭ (Беларусь) — Русенборг (Норвегия)

Ференцварош (Венгрия) — Валлетта (Мальта)

Дандолк (Ирландия) — Карабах (Азербайджан)

Селтик (Шотландия) — Нымме Калью (Эстония)

Црвена Звезда (Сербия) — ХИК (Финляндия)

Марибор (Словения) — АИК (Швеция)

Ответные матчи

Маккаби Тель-Авив (Израиль) - ЧФР Клуж (Румыния) —

Русенборг (Норвегия) - БАТЭ (Беларусь)

Копенгаген (Дания) - Нью-Сейнтс (Уэльс)

Валлетта (Мальта) - Ференцварош (Венгрия)

Карабах (Азербайджан) - Дандолк (Ирландия)

Динамо Загреб (Хорватия) - Сабуртало (Грузия)

Нымме Калью (Эстония) - Селтик (Шотландия)

ХИК (Финляндия) - Црвена Звезда (Сербия)

АПОЭЛ (Кипр) - Сутьеска (Черногория)

АИК (Швеция) - Марибор (Словения)

Путь представителей лиг

Первые матчи

Виктория Пльзень (Чехия) — Олимпиакос (Греция) 0:0

ПСВ (Нидерланды) — Базель (Швейцария) 3:2

Ответные матчи

Олимпиакос (Греция) — Виктория Пльзень (Чехия)

Базель (Швейцария) — ПСВ (Нидерланды)