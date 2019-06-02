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Спорт
Футбол
1 июня 19, 22:51
Футбол. Погиб полузащитник "Севильи", "Реала" и "Арсенала"
Хосе Антонио Рейес
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В ДТП погиб известный испанский футболист Хосе Антонио Рейес

Известный испанский футболист Хосе Антонио Рейес, атакующий полузащитник "Арсенала", "Реала", "Севильи" и сборной Испании погиб сегодня, 1 июня. Как сообщает пресс-служба "Севильи", причиной гибели стало ДТП около города Утреры.

Рейес был воспитанником "Севильи". В 1999 году он провел первый матч в профессиональном футболе за "красно-белых".

В 2004 году Рейес ушел из родного клуба, поиграл за "Арсенал", "Реал", "Атлетико" и "Бенфику", а в 2012 году вернулся.

В 2016 году он перешел в "Эспаньол", потом - в "Синьцзян Тяньшань Леопард", а затем в "Эстремадуру", где и играл до сегодняшнего дня.

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Рейес пять раз завоевывал Лигу Европы, становился чемпионом Англии и Испании, а также побеждал в Суперкубке УЕФА.

Напомним, в феврале в авиакатастрофе погиб футболист Эмилиано Сала.
liga.net
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