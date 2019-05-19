Паулу Фонсека намекнул на скорое расставание с "Шахтером"

Тренер "Шахтера" Паулу Фонсека, намекая на предыдущего натавника горняков, Мирчу Луческу, заявил, что "не собирается провести в клубе 12 лет". Португальский специалист напомнил также в интервью Lusa, на которое ссылается "Трибуна", что следующим летом у него заканчивается контракт.

"Мы не должны забывать, что когда наш тренерский штаб пришел в "Шахтер", клуб не выиграл чемпионат два года, так как покинул Донецк. Завоевание трофеев в таких обстоятельствах действительно имеет особый вкус. Это очень отрадно. Если честно, то я думаю, что практически невозможно выступить лучше. Думаю, сейчас это невозможно в "Шахтере".

За три года мы выиграли три кубка. У нас есть возможность выиграть три чемпионата. Это подвиг, которым я очень горжусь. Всегда хорошо делать то, что еще не было сделано. Что я знаю сейчас, так это то, что клуб является победителем, этого никто не может вычеркнуть из истории.

У меня есть еще один год контракта. Я должен проанализировать, какой может быть моя карьера в будущем. Все эти вещи нужно продумать и взвесить, чтобы принять решение. Мои амбиции – попасть в один из лучших чемпионатов Европы. Я верю, что это произойдет рано или поздно. Случится ли это прямо сейчас – я не знаю. Но я точно не проведу 12 лет в "Шахтере", – сказал Фонсека.

Ранее, когда Фонсеку спросили о слухах, согласно которым он возглавит итальянскую "Рому" уже этим летом, тренер ответил, что сейчас полностью сфокусирован на завоевании чемпионства с "Шахтером" в этом сезоне.