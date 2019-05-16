Шахтер разгромил Ингулец и завоевал Кубок Украины. ВИДЕО

Донецкий Шахтер выиграл Кубок Украины сезона 2018/19, обыграв в финале в Запорожье перволиговый Ингулец 4:0.

С первых минут игроки Шахтера ожидаемо завладели территориальным преимуществом и оставался лишь вопрос, сколько минут Ингулец выстоит. К чести аутсайдера матча, Ингулец хорошо оборонялся и время от времени огрызался, хотя до ударов по воротам не доходило.

В итоге Шахтер отличился на 28-й минуте. Тайсон пробивал из-за пределов штрафной, а вышла передача на Тете, который избежал офсайда и пробил мимо вратаря.

Пропущенный гол надломил настрой Ингульца, а тут еще и Мишуренко покинул поле из-за травмы. Это привело к ошибке и "горняки" забили еще раз - Тете отправил мяч в пустой угол ворот после прострела Исмаили с фланга

До перерыва Ингулец пропустил и третий гол. Игроки Шахтера поймали соперника на быстрой контратаке, Тайсон протянул мяч к штрафной и вывел Мораеса один на один, а тот легко переиграл голкипера с ближней дистанции.

Второй тайм превратился в формальность. "Горняки" не сильно давили на соперника, хотя один гол забили – Соломон после передачи Тете красивым обводящим ударом с линии штрафной поразил дальнюю девятку. Могли забивать и другие игроки – Мораес пробил во вратаря метров с пяти, после удара Нема мяч попал в штангу, а Исмаили и Алан Петрик с убойных позиций пробивали выше.

У Ингульца также были два полумомента, чтобы забить гол престижа, но Шевченко справился с неплохими ударами Щедрого и Ильи Коваленко. Также был момент, когда Сичинава неточной передачей около чужой штрафной испортил опасную атаку своей команды.

4:0 – Шахтер ожидаемо на классе переиграл Ингулец и выиграл Кубок Украины. 13-й для себя.

Шахтер — Ингулец 4:0



Голы: Тете, 28, 39, Мораес, 45+2, Соломон, 64.

Шахтер: Шевченко — Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Алан Патрик, Маркос Антонио — Тете (Нем, 73), Коваленко, Тайсон — Мораес (Кайоде, 62).

Ингулец: Сытников, Запорожец, Клименко (Кучеренко, 67), Мишуренко (Сичинава, 35), И. Коваленко (Соломон, 62), Павлов, Балан, Щедрый (Козак, 83), Ковалев, Лупашко, Синегуб.

Предупреждения: Коваленко, Нем — Клименко, Лупашко.