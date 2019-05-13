Зозуля сделал дубль за Альбасете

Сегодня в 38-м туре испанской Сегунды «Альбасете» Романа Зозули на выезде играет с «Райо Махадахонда».





Украинский форвард вышел на поле с первых минут и уже в первом тайме оформил дубль, забив на 11-й и 30-й минутах.





«Альбасете» победил со счетом 3:2. После 38-ми туров команда Романа Зозули занимает 3-е место, отставая от второй «Гранады» на три очка. Интересно, что в следующем туре команды сыграют друг с другом.





Всего в нынешнем сезоне на счету Зозули 10 голов в 32 матчах Сегунды. Также Зозуля в нынешнем сезоне получил три красных карточки.



