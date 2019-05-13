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Футбол
13 мая 19, 11:17
Зозуля сделал дубль за Альбасете
Роман Зозуля
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Украинец дважды забил в ворота «Райо Махадахонда»
Сегодня в 38-м туре испанской Сегунды «Альбасете» Романа Зозули на выезде играет с «Райо Махадахонда».

Украинский форвард вышел на поле с первых минут и уже в первом тайме оформил дубль, забив на 11-й и 30-й минутах.

«Альбасете» победил со счетом 3:2. После 38-ми туров команда Романа Зозули занимает 3-е место, отставая от второй «Гранады» на три очка. Интересно, что в следующем туре команды сыграют друг с другом.

Всего в нынешнем сезоне на счету Зозули 10 голов в 32 матчах Сегунды. Также Зозуля в нынешнем сезоне получил три красных карточки.

Источник: sport.ua
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