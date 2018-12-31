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Спорт
Футбол
31 декабря 18, 09:58
Лучший на поле: Гвардиола назвал Зинченко игроком матча
Александр Зинченко
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По мнению тренера английского гранда, украинец провел великолепный матч с "Саутгемптоном" и был лучшим на поле
>По мнению тренера английского гранда, украинец провел великолепный матч с "Саутгемптоном" и был лучшим на поле Реклама Реклама

После встречи с Саутгемптоном главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола назвал Александра Зинченко лучшим игроком матча. Об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции.

“Мы отдали абсолютно все силы. Посмотрите на Зинченко, как этот молодой парень отреагировал на свою ошибку (из-за которой "МС" пропустил гол - ред.): он не растворился на поле, а продолжал играть и сделал голевую передачу. Он был лучшим на поле”, - рассказал Гвардиола.

В матче 20 тура английской премьер-лиги "Саутгемптон" уступил действующим чемпионам "Манчестер Сити" со счетом 1:3.

Зинченко вышел в стартовом составе "горожан" и провел на поле все 90 минут.

В турнирной таблице "МС" занимает вторую строчку и отстает от "Ливерпуля" на 7 очков.
liga.net
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