Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.71
USD
27.69
RUB
0.40
EUR
31.74
USD
27.71
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Футбол
31 декабря 18, 09:35
Манчестер Юнайтед - Борнмут 4:1 Видео голов и обзор матча
Манчестер Юнайтед - Борнмут
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
"Красные дьяволы" одержали третью победу подряд под руководством Сульшера.

В рамках 20-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед принимал Борнмут. Манкунианцам удалось разгромить соперника и одержать третью победу к ряду.

Вашему вниманию видео голов матча Манчестер Юнайтед - Борнмут:


Манчестер Юнайтед – Борнмут 4:1 
Голы: 1:0 – 5 Погба, 2:0 – 33 Погба, 3:0 – 45 Рэшфорд, 3:1 – 45 Аке, 4:1 - 72 Лукаку 
Борнмут: Бегович - Дэниэлс, Аке, Кук - Рико, Станислас, Серман, Брукс, Айб - Уилсон, Кинг. Запасные: Муссе, Лерма, Боруц, Мингз, Симпсон, Фрэйзер, Дефо. Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Шоу, Линделеф, Байи, Янг - Марсьяль, Погба, Лингард, Матич, Эррера - Рэшфорд. Запасные: Дармиан, Феллайни, Ромеро, Перейра, Лукаку, Мата, Джонс. 
Предупреждения: Янг, Эррера 
Удаление: Байи
bigmir.net
Ещё по теме:
На вручении «Золотого мяча» вспыхнул сексуальный скандал
Амьен 2:3 Лион. Без сенсаций в Кубке лиги
Динамо не будет продавать Цыганкова зимой
Ювентус - Рома 1:0 видео гола и обзор матча Серии А
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Ахметов: 2018 год показал, что Шахтер не боится трудностей
noimageЛучший на поле: Гвардиола назвал Зинченко игроком матча
noimageС чем именно у Ман Сити неожиданно возникли проблемы
noimageУкраинец вошел в топ-10 самых дорогих футболистов Казахстана
noimageСергей Яворский об осенних итогах "Мариуполя"
Лента новостей