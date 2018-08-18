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Спорт
Футбол
17 августа 18, 11:00
Жданов: Давайте поблагодарим Хачериди
Хачериди
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Министр молодежи и спорта Игорь Жданов прокомментировал патриотический поступок защитника ПАОКа Евгения Хачериди в матче против Спартака (0:0).

"А давайте поблагодарим динамовца Евгения Хачериди, который сейчас выступает за греческий ПАОК. Выбив из квалификации Лиги Чемпионов московский Спартак, защитник сборной Украины продемонстрировал сине-желтые щитки. У россиян до сих пор истерика. Патриотически! Так держать, казак!", – написал Жданов в своем Фейсбук.

Хачериди не будет наказан УЕФА за демонстрацию щитков с украинским флагом после матча Спартак – ПАОК

Напомним, после поединка защитник греческой команды Евгений Хачериди показал сине-желтые щитки фанатской трибуне Спартака, а ПАОК по сумме двух матчей прошел в плей-офф.
telegraf.com.ua
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