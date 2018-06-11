Чего ждать от чемпионата мира в России?

Давайте попробуем.

ТВ-вопрос

После того, как сборная Украины не пробилась на чемпионат мира, вопросом номер один для наших болельщиков стала трансляция матчей из РФ. Напомню, что Украина и Федерация футбола страны официально отказались от любых взаимодействий с чемпионатом мира, поэтому поехать на него можно лишь на свой «страх и риск». Это касается и журналистов.

От трансляции чемпионата мира сразу же открестились «Футболы» Рината Ахметова, но возможность показать турнир перехватил «Интер», который вместе с НТН и проведут трансляцию из России.

К сожалению, несмотря на то, что картинка чемпионата мира будет, остается вопрос по комментаторам. Телеканал нашел журналистов из собственного резерва, однако ведущие украинские комментаторы отказались от сотрудничества с «Интером» по «идейным соображениям». Допускаю, что по такому же принципу не будут смотреть чемпионат мира часть телезрителей — их право. Но к качеству будущего комментирования вопросы есть уже сейчас.

В соседней колонке Андрей Шахов писал, что чемпионат мира все равно можно посмотреть в Интернете, где выбор трансляторов очень велик.

Поспорю. Украина в плане технологий — далеко не Европа. Да и вся Украина — не Киев. Не думаю, что в регионах, не говоря уже о сельской местности, просмотр футбола через Интернет возможен технически.

Также до последнего решали и возможность запрета трансляции в Украине на законодательном уровне. Напомню, что комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова поддержал соответствующий проект постановления, поскольку трансляция «нарушала законные права и интересы граждан». Но постановление так и не проголосовали.

Фавориты и прогнозы

Но вернемся непосредственно к футболу. Возможно, власти Украины зря так упирались в своем нежелании показывать российский чемпионат мира, ведь сборную-хозяйку, не исключено, ждет громкий провал. Несмотря на слабость группы, где России играть с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией, уже сегодня котировки на выход россиян из группы снижаются. О том, чтобы пройти куда-то в плей-офф, речь не идет (там наши соседи выходят на Испанию или Португалию). Команда легендарного в прошлом вратаря Станислава Черчесова продолжает свою перестройку и к турниру подошла в разобранном виде, где проблемы читаются во всех линиях. В первую очередь — в обороне, которой вскоре предстоит ощутить на себе всю ярость атак Мохамеда Салаха.

Что касается реальных фаворитов, то лично я занес букмекерам денег, поставив на Францию. Мне очень нравится игра молодого Килиана Мбаппе. Вместе с Оливье Жиру и Антуаном Гризманном, на мой вкус, они составят сильнейшее атакующее трио на чемпионате мира. При этом у Франции все хорошо и в других линиях. Наконец-то должен заявить о себе и один из самых дорогих футболистов мира Поль Погба.

Несмотря на все плюсы, Франция у букмекеров не среди первых. На нее ставят как 7,5 к 1. Выше котируются Испания (7 к 1), Германия (5,5 к 1) и Бразилия (5 к 1). Бразильцы по своему составу, возможно, и выглядят фаворитами, но чемпионат мира в последний раз выигрывали еще в 2002 году. Думается, несмотря на присутствие Неймара и привычную искрометность, ничего не светит Бразилии и в России.

Что касается фаворитов в борьбе за звание лучшего бомбардира, то тут ставят на Неймара (9 к 1) и Лионеля Месси (9,5 к 1). Интересно, что на Криштиану Роналду ставки принимают всего как 15 к 1. На мой взгляд, шансы Лионеля Месси явно переоценены, ведь, несмотря на свою гениальность, играет он в далеко не самой сильной на фоне других претендентов на победу сборной Аргентины, которая и вовсе может не дойти дальше четвертьфинала. Да и Неймар будет играть после тяжелой травмы. Зато у Франции весьма легкая группа (Австралия, Перу и Дания), где можно наколотить голов, так что, на мой взгляд, если и ставить, то на кого-то из лидеров атаки этой команды.

О безопасности

Доводилось читать, что если бы сборная Украины вышла на чемпионат мира, она летала бы на матчи в Россию из Харькова. Не знаю, насколько это было бы реально и удобно в плане логистики, даже если бы перемещалась команда Андрея Шевченко чартерами. Ведь летать пришлось бы не только в Москву, Питер или Сочи. Не думаю, что ФИФА стала бы перекраивать под нашу команду всю турнирную сетку.

Вопрос безопасности и политической целесообразности вообще остается открытым. Никто из ответственных чиновников (в том числе УЕФА и ФИФА) не говорит, что же, все-таки, стоит на первом месте. Летом, например, в квалификации Лиги чемпионов киевское «Динамо» может встретиться с московским «Спартаком». Но клубы, скорее всего, снова разведут. Из-за безопасности?

Поговаривают даже, что по этим же причинам (политический бойкот и боязнь провокаций) провалила отбор на чемпионат мира команда США. Теперь вместо американцев в Россию летит экзотическая во всех отношениях сборная Панамы.

Вообще, на мой взгляд, в России все пройдет тихо и спокойно. Полицейское государство дремать не будет.

Да и хулиганы в Европе нынче не те, а местные, думается, будут вести себя спокойно. Разборки возможны лишь с поляками — тут обоюдные исторические споры и неприязнь. Но, похоже, это максимум, что может случиться в плане беспорядков в России.