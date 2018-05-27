О сроках восстановления Мохамеда Салаха

Министр спорта Египта Халед Абдель Азиз рассказал о подробностях травмы полузащитника «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, которую он получил во время матча с мадридским «Реалом» (1:3) в финале Лиги чемпионов.

«У Салаха растяжение связок плечевого сустава. Продолжительность лечения составит две недели. Врачи сборной Египта находятся в контакте с медицинским штабом «Ливерпуля». Реабилитацию Салах пройдёт в Ливерпуле, а затем присоединится к национальной команде на сборах в Италии.

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Мы огласим окончательную заявку сборной 4 июня, и Мохамед в ней обязательно будет. Сейчас ему нужно отдохнуть, перед тем как начать восстановление», — написал Халед Абдель Азиз в «Фейсбуке».

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На групповом этапе ЧМ-2018 сборная Египта сыграет с командами России, Саудовской Аравии и Уругвая.