Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.62
USD
26.11
RUB
0.43
EUR
30.49
USD
26.11
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Футбол
27 мая 18, 09:23
О сроках восстановления Мохамеда Салаха
Салах
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Салах избежал серьёзной травмы и имеет возможность принять участие в ЧМ-2018.

Министр спорта Египта Халед Абдель Азиз рассказал о подробностях травмы полузащитника «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, которую он получил во время матча с мадридским «Реалом» (1:3) в финале Лиги чемпионов.

«У Салаха растяжение связок плечевого сустава. Продолжительность лечения составит две недели. Врачи сборной Египта находятся в контакте с медицинским штабом «Ливерпуля». Реабилитацию Салах пройдёт в Ливерпуле, а затем присоединится к национальной команде на сборах в Италии.

Читайте также: ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ. РЕАЛ - ЛИВЕРПУЛЬ 3:1(ФОТО, ВИДЕО)

Мы огласим окончательную заявку сборной 4 июня, и Мохамед в ней обязательно будет. Сейчас ему нужно отдохнуть, перед тем как начать восстановление», — написал Халед Абдель Азиз в «Фейсбуке».

Читайте такжеСАЛАХ ПОЛУЧИЛ ТРАВМУ ОТ СТОЛКНОВЕНИЯ С РАМОСОМ (ФОТО)

На групповом этапе ЧМ-2018 сборная Египта сыграет с командами России, Саудовской Аравии и Уругвая.
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Сегодня состоится жеребьевка финальной части ЧМ-2018
День, когда Россия получила право на чемпионат мира
Канадцы стали самыми титулованными фигуристами
УЕФА открыл дисциплинарное дело против ПСЖ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Финал ЛЧ в Киеве: церемония награждения победителей (Видео)
noimageЗидан: У этой команды просто нет потолка
noimageВо что превратился Парк Шевченко после фанов Ливерпуля. ФОТО
noimageФинал Лиги чемпионов. Реал - Ливерпуль 3:1(ФОТО, ВИДЕО)
noimageСалах получил травму от столкновения с Рамосом (ФОТО)
Лента новостей