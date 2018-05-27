Финал Лиги чемпионов. Реал - Ливерпуль 3:1(ФОТО, ВИДЕО)

Эта Лига чемпионов поражала со старта плей-офф. Невероятные камбэки, судейские скандалы, выдающиеся рекорды.





Финал не мог не соответствовать общему антуражу турнира, ведь в Киеве сошлись поистине сильнейшие команды соревнования. "Реал" – это атлетизм и опыт; "Ливерпуль" – это азарт и упорство.





А в сумме должна была получиться взрывная смесь.













Активность обеих команд в начале матча не стала откровением. Хотя ни "Реал", ни "Ливерпуль" до поры до времени не создавали опасных моментов. Впервые взорвалось в районе 19-й минуты, когда Роналду ворвался в штрафную зону и пробил чуть выше перекладины. Остроты не хватало как для такого матча.





"Ливерпуль" пытался отвечать на контроль мяча, что излучал "Реал", резкими контратаками. Фирмино в середине первого тайма пробил с весьма выгодной ситуации, хотя Навас выбрал правильную позицию. Для "Реала" это было легкое пощипывание на фоне полной доминации. Ведь по контролю мяча мадридцы тотально превосходили англичан.





Проблема "Ливерпуля" проявилась в середине тайма, когда со слезами на глазах поле, - в результате столкновения с Рамосом, - покинул Мохаммед Салах. У "Реала" был ответ на это в виде травмы Даниэля Карвахаля, но болельщики ждали не этого. Болельщики ждали голов, предпосылок для которых команды создали минимум.





В конце тайма интересно по воротам пробил Бензема, хотя Юрген Клопп даже не всколыхнулся. Его "Ливерпуль" провел не самый лучший тайм с точки зрения игры в атаке, но сопернику также не позволил разгуляться.













Во втором тайме была другая игра. Команды наконец-то реализовали свои моменты. Хотя сначала Иско, подключившись к атаке вторым темпом, попал в перекладину. У Бензема не было таких моментов, зато Карим в присущем для себя стиле подкараулил ошибку соперника и затолкал мяч в сетку. Карриусу этот эпизод с бездарным вбросом снаряда в игру будет сниться в ночных кошмарах. Но "Ливерпуль" достойно выдержал удар, ответив голом Садио Мане. Африканец не был в осфайде, когда в результате розыгрыша углового мяч сбросили под удар Садио. Традиционный трудовой гол.





Все произошло слишком быстро для того, чтобы вызвать шок для команд. Игра продолжилась в том же духе, что и в начале. Иско пробил после передачи Начо, но Карриус в этот раз не подвел "Ливерпуль". А вот в следующем эпизоде ​​немец был бессилен. Гарет Бэйл, выйдя на замену, повторил датированный матчем с "Юве" подвиг Роналду. Шикарный удар в падении через себя вызвал эйфорию среди болельщиков мадридцев. Поэтому эта команда и уникальная.













"Ливерпуль" не опускал рук, хотя на тот момент не мог не понимать сложности ситуации. Удар Мане в стойку лишь на мгновение поднял боевой дух англичан, против которого выступал Роналду. Его выход один на один не завершился голом, что наибольше било по амбициям самого португальца. Дальше – больше. Со сложным ударом Бензема справился Карриус, но именно немцу суждено было стать антигероем поединка. Вратарь пропустил "бабочку", выпустив мяч из рук после дальнего удара Бэйла. Отсутствие опыта, выдержки, закалки? Нервные не выигрывают такие финалы.





Поистине, это Короли. Третий подряд титул Лиги чемпионов – достижение на десятилетия.













Финал Лиги чемпионов 2017/18





26.05.2018. Киев. НСК "Олимпийский"

Арбитр – Милорад Мажич (Сербия)





"Реал" (Испания) – "Ливерпуль" (Англия) 3:1





Голы: Карим Бензема 51, Гарет Бэйл 64, Гарет Бэйл 83 - Садио Мане 55





"Реал": Кейлор Навас – Даниель Карвахаль (Начо 37), Рафаэль Варан, Серхио Рамос, Марсело – Каземиро – Тони Кроос, Лука Модрич – Иско (Гарет Бэйл 62) – Карим Бензема (Марко Асенсио 89), Криштиану Роналду





"Ливерпуль": Лорис Карриус – Тренд Алексендер-Арнольд, Деян Ловрен, Вирджил ван Дийк, Эндрю Робертсон – Джорджиньо Вейналдум, Джордан Хендерсон, Джеймс Милнер (Эмре Джан 83) – Мохаммед Салах (Адам Лаллана 30), Роберто Фирмино, Садио Мане





Предупреждение::Садио Мане 82







