Реал – Ливерпуль: анонс финала Лиги чемпионов

Реал Мадрид и Ливерпуль 26 мая встретятся в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2017/18. Пикантности украинскому болельщику добавляет тот факт, что решающая битва пройдет в Киеве на главной арене страны – НСК Олимпийский.

Редактор iSport.ua Александр Коршиков решил ознакомиться с ситуацией накануне поединка Реал – Ливерпуль.

Столица Украины последний месяц живет финальным матчем Лиги чемпионов, а начиная с понедельника город стали брендировать, что добавило еще больше атмосферы праздника. Так, на Софиевской площади установили гигантский кубок, а на главной улице Крещатик появилась фан-зона, которая хоть и принесла небольшие неудобства, однако в большей степени напомнила о песнях и плясках во время Евро-2012. С подробной программой Фестиваля чемпионов вы сможете ознакомиться здесь.

На главной арене страны также во всю кипели работы. Из-за большого ажиотажа со стороны СМИ было необходимо расширить пресс-ложу. Кроме того, на юго-западной угловой трибуне смонтировали платформу для официальных трансляторов.

Что касается шоу перед встречей, то пришедшие зрители на стадион смогут насладиться выступлением поп-звезды Дуа Липы. Ранее мы уже знакомили вас с британской артисткой. Виолончелисты Лука Шулич и Степан Хаусер исполнят гимн Лиги чемпионов перед стартовым свистком.

"Сливочные" в финале ЛЧ – обыденное дело. Мадридский коллектив добрался до данной стадии турнира в третий раз кряду. А в четырех последних розыгрышах "галактикос" трижды побеждали (2014, 2016, 2017). Для испанского гранда триумф в этом розыгрыше может оказаться тринадцатым. Если не учитывать Кубок европейских чемпионов, то для Реала это седьмой финал современной Лиги чемпионов, а это на один больше, чем у Милана, и, соответственно, абсолютный рекорд. Все эти цифры не могут не впечатлять.





Мерсисайдцы, в свою очередь, такими достижениями похвастаться не могут, однако команда Юргена Клоппа также считается еврокубковой. На счету Ливерпуля семь финалов ЛЧ/КЕЧ. После последнего чемпионства на внутренней арене (1989/90) "красные" успели трижды добраться до финала Лиги чемпионов (2005, 2007, 2018). Один из матчей хорошо запомнился украинским поклонникам футбола, ведь команда нашего соотечественника Андрея Шевченко вела со счетом 3:0, но после перерыва упустила преимущество и проиграла встречу в серии послематчевых пенальти.

Статистика встреч

Матчей: 5

Побед Ливерпуля: 3

Побед Реала: 2

Команды уже встречались между собой в финале самого престижного клубного турнира Европы, когда в 1981 году Ливерпуль взял верх над Реалом. Тогда на Парк де Пренс в Париже все решил единственный гол Алана Кеннеди под занавес встречи.

Помимо вышеупомянутого поединка, оба коллектива провели еще 4 встречи, в которых дважды был сильнее Ливерпуль (Лига чемпионов-2008/09), а два раза триумфовал Реал (Лига чемпионов-2014/15).

Реал традиционно уже со старта соревнований считался одним из главных фаворитов на победу. Этот сезон для подопечных Зинедина Зидана выдался не таким гладким, как прошлый. "Королевский клуб" испытывал явные проблемы в защите, о чем говорит поражение от Тоттенхэма еще на групповом этапе. В квартете H, который Реал завершил на втором месте, также выступали АПОЭЛ и дортмундская Боруссия. Далее были поочередно биты ПСЖ, Ювентус и Бавария.

"Красные", в свою очередь, легко завершили группу на первом месте. Конкуренцию английскому клубу пытались составить Севилья, Марибор и Спартак из Москвы. Далее следовала разгромная победа над Порту, национальное дерби с Манчестер Сити, а также голевая перестрелка с Ромой в полуфинале. Ливерпуль мог стать седьмой командой в истории турнира, которая не знала горечи поражений, если бы не фиаско в ответном полуфинале в Риме.

Букмекерские конторы считают "сливочных" фаворитом поединка. Так, компания bet365 принимают ставки на победу Реала с коэффициентом 2,2, а на успех Ливерпуля – 3,0. Ничья в основное время матча оценивается в 3,75.

Напомним, финальная встреча Лиги чемпионов сезона-2017/18 между Реалом и Ливерпулем состоится 26 мая в городе Киев на стадионе НСК Олимпийский. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча.