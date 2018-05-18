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Спорт
Футбол
18 мая 18, 18:19
Легенды футбола, которые никогда не выиграли Лиги чемпионов
Легенды футбола
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Топ-7 легендарных игроков, которые так и не смогли "потягать "ушастого" за уши".

Вспомните ли вы действительно легендарных футболистов, которые никогда не выигрывали Лиги чемпионов? Ну, кроме Роналдо?

А вот мы насобирали целых семь таких легенд.
UA-Football
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