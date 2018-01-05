Федецкий: В футбол без эмоций невозможно играть

- Если подводить итог прошлому году, то насколько удачным его можно назвать персонально для тебя?

- В спорте бывают взлеты и падения. Хочется исправить ситуацию. Концовка года была не очень удачной и сам сезон был сложным. Нужно с новыми силами и мыслями подходить к футбольному году и однозначно исправлять турнирное положение.

- После Игоря Худобяка ты являешся вторым самым возрастным игроком "Карпат". Часто берешь на себя воспитательные функции в коллективе?



- У меня позиция на поле такая, что я часто должен делать подсказки. И не важно, старший по возрасту игрок или младший. Нужно всегда говорить. У меня есть немного опыта, и если младшие партнеры спрашивают и интересуются моим мнением, то я всегда рад подсказать и посоветовать. Иногда это все может быть в жесткой форме. Ребята меня понимают - это все футбольные эмоции. Вне футбольного поля они знают меня, как другого человека. В футбол без эмоций невозможно играть. Это естественно, когда одноклубники общаются, спрашивают друг друга. Так выглядит нормальный рабочий процесс.

- Ты видишь прогресс в действиях карпатовских молодежи?

- Я могу отметить определенных игроков, но не делать этого публично в прессе. Эти ребята сами знают об этом и они догадаются, о ком идет речь. Я об этом говорил им лично. Для того, чтобы расти в профессиональном плане, им надо еще много работать. Глаза у них горят и я это вижу. Прогресс будет, если они не будут снижать к себе требований.

- Большинство футболистов не любят тренировочные сборы. Как ты относишься к ним?



- Я не буду выделяться - сборы это тяжелый период. Ты проводишь много времени без семьи - от двух недель до месяца. Практически из Турции не выезжаеш. Люди могут подумать, что там развлечения и футболисты греются на солнышке. Но это база и фундамент, огромные нагрузки. К этому надо относиться с пониманием. Это часть футбола.

- Этот фундамент совсем скоро "Карпаты" будут закладывать в Турции с новым тренером по физподготовке Павлом Сиренко, которого ты знаешь достаточно давно.



- Павел Александрович - профессионал своего дела, специалист с большой буквы. Я работал с ним в "Днепре" и Национальной сборной Украины. Это специалист, у которого четко распланирована работа. Ребят могу заверить - наш процесс не будет разбросанным, пришли и побежали. Нет, все будет стабильно. Однако нагрузки будут приличные. Если все это пройдем, то в заключительной части чемпионата будем чувствовать себя полностью готовыми.